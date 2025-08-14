Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"

Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"
Eindelijk kan de CEO van de Red Bull-ploeg zich uitgebreid uitspreken over Remco Evenepoel en zijn komst naar het team. Dat doet Ralph Denk dan ook. De positie van Lipowitz in de hiërarchie bij Red Bull lijkt ondertussen in gevaar te komen.

Bij Sport am Samstag is de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe uitgebreid aan het woord gekomen. U kon onder meer al lezen hoe Denk hoopt op een soort Sagan-effect en hij met Remco Evenepoel ook een Monument wil winnen. De komst van Remco Evenepoel hoeft dus helemaal niet alleen aan het rondewerk gelinkt te worden. 

Evenepoel gaat dus koersen voor het team van Denk, de man die zo verfoeit wordt door Patrick Lefevere. Er was de voorbije jaren sprake van een vete tussen die twee omdat Denk volgens Lefevere al probeerde om Evenepoel weg te halen nog voor die zijn handtekening onder zijn vorig contract zette. Dat vond Lefevere not done.

Denk al veel langer geïnteresseerd in Evenepoel

"We kunnen inderdaad teruggaan tot de coronajaren", geeft Denk toe dat Lefevere de waarheid vertelde. "Ik heb toen al voorzichtig contact gezocht met Remco, omdat ik hem als renner erg interessant vond. Dat gold ook voor zijn traject van voetballer tot renner. We hebben een goede persoonlijke klik, dat heeft zeker geholpen om alles rond te krijgen."

Over een klik tussen Denk en Lefevere moeten we ons wellicht geen illusies maken. Ondertussen zijn ze in de Duitse media erg bezorgd, want kunnen Evenepoel en Lipowitz wel in eenzelfde ploeg ingepast worden? "We hebben over de transfer van Evenepoel uitvoerig gesproken met Lipowitz. Remco Evenepoel is een held", vindt Denk.

Red Bull-CEO veegt Duitse zorgen van tafel

Het is de vraag of beide renners met een derde plek in de Tour op hun cv in 2026 aan de start komen en wie dan de kopman wordt. "Het is mooi dat het zo leeft in Duitsland, maar we zijn elf maanden verwijderd van de volgende editie van de Tour. Voor zulke discussies is het gewoon veel te vroeg."

