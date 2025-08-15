1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

Zondag wordt in Westerlo het BK gravel gereden. Ook Daan Soete, vorig jaar tweede na Gianni Vermeersch, is opnieuw van de partij.

Het Nieuwsblad ging met Daan Soete, de nummer twee van vorig jaar in Turnhout, het parcours van het BK gravel in Westerlo verkennen. Dat is bijzonder technisch, waardoor je volgens Soete toch een complete renner moet zijn om mee te doen voor de prijzen.

“Een crosser, gravelcoureur of iemand die uit de Tour komt, kan hier allemaal winnen. En dat kan ik zijn, maar ook Tim Merlier, Timo Kielich of opnieuw Gianni Vermeersch (die vorig jaar won, red.). En vooral: je mag niet lekrijden. Dan kan je er hier een kruis over maken”, aldus Soete.

Zondag staan er maar liefst 1.500 renners aan de start van het BK gravel. Met onder hen ook veel renners die helemaal niet kunnen volgen bij de toppers. Voor Soete is dat echter geen probleem, zo gaat hij verder.

Gravel is minder elitair dan cross

“Dat maakt gravel net zo mooi. Er is een kans dat de renners voorin weleens iemand gaan dubbelen op het parcours. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Gravel is net dat tikkeltje minder elitair dan pakweg de cross”, is hij heel erg duidelijk.

In de cross moet je een bepaalde fysieke conditie hebben om te starten, bij gravel is dat anders. “Iedereen kan hier in principe starten, wel een paar minuten achter de profs. Je moet alleen een gravelfiets hebben.”