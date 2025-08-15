Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"
Foto: © photonews

De verwachtingen rond Jonas Vingegaard zijn torenhoog. Volgens Deense wielerexperts is winst in de Vuelta de enige acceptabele uitkomst.

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard staat aan de vooravond van de Vuelta met een duidelijke opdracht: winnen. Volgens wielerexperts van de Deense zender TV 2 is elke andere uitkomst een teleurstelling. “Als hij niet wint, is het een teleurstelling,” stelt commentator Rolf Sorensen onomwonden in een interview met Ekstra Bladet.

Vingegaard, tweevoudig Tour de France-winnaar, wordt alvast niet gespaard na de voorbije Tour de France. Zijn deelname aan de Vuelta wordt gezien als een test voor zijn status als kopman van Team Visma Lease a Bike.

Jonas Vingegaard moet de Vuelta winnen

Hoewel de Vuelta bekendstaat om zijn grillige parcours en sterke concurrentie is de verwachting dat Vingegaard boven de rest uitsteekt. “Hij is een renner van wereldklasse en moet dat hier bewijzen,” aldus Sorensen. De experts wijzen erop dat Vingegaard niet alleen fysiek, maar ook mentaal klaar moet zijn om de druk aan te kunnen.

Het team van Vingegaard heeft aangegeven dat hij de onbetwiste kopman is voor deze ronde. De strategie is volledig op hem afgestemd, met ondersteuning in de bergen en bescherming in de vlakke etappes. “Het team is gebouwd rond Jonas. Alles draait om zijn eindzege,” zegt TV 2-analist Brian Holm.

In Denemarken is Vingegaard uitgegroeid tot een sporticoon. Zijn prestaties worden breed uitgesmeerd in de media en zijn deelname aan de Vuelta wordt met argusogen gevolgd. “Als hij niet wint, is het simpelweg niet goed genoeg,” besluit Sorensen.

