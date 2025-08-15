"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

Tadej Pogacar is uitgegroeid tot een nationale legende in Slovenië. Zijn prestaties op de fiets overstijgen inmiddels de sport en maken hem tot een cultureel icoon.

Volgens Zak Erzen, renner bij Bahrain-Victorious, is Pogacar zelfs groter dan Luka Doncic, de NBA-superster. “Hij is de grootste Sloveense atleet ooit,” stelt Erzen resoluut aan Wielerrevue.

Toen Pogacar in 2020 op spectaculaire wijze de Tour de France won, was de reactie in Slovenië gemengd. Veel landgenoten waren teleurgesteld dat Primoz Roglic, de gedoodverfde winnaar, werd verslagen.

“Iedereen was boos dat Pogacar won,” herinnert Erzen zich. Maar die scepsis maakte snel plaats voor bewondering. Twee jaar later was de publieke opinie volledig omgeslagen: Pogacar werd omarmd als nationale trots.

Erzen, zelf een opkomend talent, merkt dat jonge renners vaak worden vergeleken met Pogacar. “Als je iets wint, ben je meteen de nieuwe Pogacar,” zegt hij. Toch waarschuwt hij voor die vergelijking: “Een nieuwe Pogacar komt misschien eens in de honderd jaar voor.”

Pogacar is populairder dan NBA-ster Luka Doncic

De uitspraak van Erzen dat Pogacar groter is dan Luka Doncic is veelzeggend. Doncic is wereldwijd bekend en geliefd, maar Pogacar raakt een ander snaar in Slovenië. Zijn successen in de Tour, zijn betrokkenheid bij de jeugd en zijn bescheiden karakter maken hem tot een nationale held.

“Hij is niet alleen een atleet, hij is een voorbeeld,” besluit Erzen. Met vier Tourzeges en een groeiende invloed op en naast de fiets, lijkt Pogacar zijn status als grootste Sloveense sporter ooit definitief te hebben gevestigd.