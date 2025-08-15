OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

Voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt sluit zich vanaf 2026 aan bij Team Jayco AlUla. De 34-jarige renner uit Bornem tekent een contract voor twee seizoenen en brengt bijna tien jaar aan WorldTour-ervaring mee naar de Australische formatie.

Met De Bondt haalt Team Jayco AlUla een veelzijdige renner binnen die zich heeft bewezen in zowel eendagswedstrijden als grote rondes. Hij won onder meer een rit in de Giro d’Italia (2022), het Belgisch kampioenschap op de weg (2020) en klassiekers als de Antwerp Port Epic en Halle-Ingooigem.

General Manager Brent Copeland benadrukt het belang van deze transfer in een mededeling van het team. “We zijn blij dat Dries zich voor twee jaar bij ons team voegt. Zijn ervaring en koersstijl zijn een grote meerwaarde. Hij past perfect in onze klassiekerkern, maar heeft ook zijn waarde bewezen in grote rondes. Zijn agressieve en slimme manier van koersen maakt hem een renner die we al langer op het oog hadden.”

Primeur voor Dries De Bondt

De Bondt wordt de eerste Belg in negen jaar die uitkomt voor het GreenEDGE Cycling-team. Voor hem betekent de overstap een nieuwe uitdaging in een internationale omgeving.

“Ik heb dit team altijd gezien als een van de meest inspirerende ploegen in de WorldTour, een team met hart, ambitie en een duidelijke identiteit,” aldus De Bondt. “Het is een eer om vanaf volgend seizoen het prachtige Jayco AlUla-truitje te dragen. Ik ben vastberaden om de klassiekers met volle inzet aan te pakken.”

De Bondt zal zich richten op de voorjaarsklassiekers en krijgt een ondersteunende rol in de sprinttrein en in de Grand Tours. Zijn aanwezigheid brengt niet alleen sportieve meerwaarde, maar ook leiderschap en koersinzicht binnen het team. Team Jayco AlUla kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met de ervaren Flandrien.