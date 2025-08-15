Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen heeft zijn comeback in het peloton vroegtijdig beëindigd. De Nederlandse sprinter van Picnic PostNL stapte na twee etappes uit de Ronde van Denemarken.

Fabio Jakobsen maakte zijn comeback na een langdurige revalidatie. De Nederlander verscheen donderdag echter niet aan de start van de derde etappe, een individuele tijdrit, in de Ronde van Denemarken.

Jakobsen onderging eerder dit jaar een operatie aan twee bekkenslagaders. Hoewel hij deze week zijn eerste koerskilometers sinds die ingreep maakte, was hij nog niet in topvorm. In de openingsrit wist hij de finish te halen in de laatste groep.

Opvallend was dat Jakobsen zijn tijdritfiets niet meenam naar Denemarken. De specifieke aerodynamische houding die vereist is voor een tijdrit bleek nog niet haalbaar voor de herstellende renner. Hoewel hij overwoog de rit op een reguliere koersfiets te rijden, werd uiteindelijk besloten om hem helemaal niet te laten starten.

Fabio Jakobsen geeft op in Ronde van Denemarken

De beslissing om Jakobsen uit koers te halen werd in overleg met de renner genomen. Picnic PostNL benadrukt dat het herstelproces voorrang krijgt op sportieve ambities. De ploeg wil geen risico nemen met de gezondheid van haar renners, zeker niet in een fase van wederopbouw.

Jakobsen zal volgende week deelnemen aan de Renewi Tour, die op 20 augustus van start gaat. Ook Mathieu van der Poel zal aan de start verschijnen.

“De rentree van Fabio is goed gegaan, maar we willen niet te snel gaan en willen voorzichtig opbouwen”, aldus de woordvoerder van Picnic PostNL bij Indeleiderstrui. “Daarom is in overleg met hem besloten om hem voortijdig uit koers te halen in Denemarken, om hem vervolgens volgende week mee te laten doen met de Renewi Tour.”