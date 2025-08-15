Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Na een maandenlange afwezigheid keert Christophe Laporte zondag terug in competitie tijdens de ADAC Cyclassics in Hamburg. De Fransman van Team Visma Lease a Bike is hersteld van het cytomegalovirus en maakt zijn langverwachte comeback.

Laporte kwam begin oktober 2024 voor het laatst in actie, toen hij op indrukwekkende wijze Parijs-Tours won. De winter begon veelbelovend, maar medische testen in januari toonden aan dat hij besmet was met het cytomegalovirus.

“Het was de lastigste periode uit mijn wielercarrière. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt,” aldus de 32-jarige renner in een interview op de website van Team Visma. Na maanden van herstel kon Laporte deze zomer de training hervatten.

“Ik heb goed kunnen trainen en ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden. Het opbouwen van de conditie was niet makkelijk na zo’n lange periode van afwezigheid,” vertelt hij. De voorbereiding vond plaats in Tignes, waar hij opnieuw aansluiting vond bij zijn ploeggenoten. “Dat gevoel heb ik enorm gemist.”

Christophe Laporte gaat opnieuw koersen

Ploegleider Grischa Niermann is verheugd over de terugkeer van Laporte. “Dit is een flinke opsteker voor hemzelf, maar ook voor het team. Zijn huidige niveau is moeilijk in te schatten, want Christophe mist wedstrijdritme. We bouwen het rustig met hem op en overhaasten niets.”

Laporte zal in Hamburg deel uitmaken van een zevenkoppige selectie met onder meer Wout van Aert, Attila Valter en Edoardo Affini. De Fransman hoopt dit seizoen nog meerdere wedstrijden te rijden. “Wedstrijdritme opdoen is nu het belangrijkste, ook met het oog op volgend jaar. Mijn grote doel is om opnieuw te winnen. Eerst moet ik weer in goede vorm komen. Dan volgen de resultaten vanzelf,” besluit hij.