Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Zondag wordt de ADAC Cyclassics in Hamburg gereden. Ook Wout van Aert is van de partij, om de zieke Olav Kooij te vervangen.

Wout van Aert zal zondag, enkele dagen vroeger dan oorspronkelijk gepland, weer in actie komen. Onze landgenoot rijdt de ADAC Cyclassics Hamburg.

Hij moet de zieke Olav Kooij, maar wordt wel de absolute kopman. Head of Racing Grischa Grischa Niermann van Visma Lease a Bike legt op de website van de ploeg uit hoe de vork aan de steel zit.

“Na een sterke Ronde van Polen had Olav deze week te maken met ziekteverschijnselen. Hij bleek uiteindelijk niet fit om te starten. Met Wout hebben we een geweldige vervanger gereed. Hij is heel gemotiveerd om er een mooi slot van het seizoen van te maken”, klinkt het.

Wout van Aert rijdt de ADAC Cyclassics in Hamburg.

Onze landgenoot is heel blij om al in actie te komen, wat vroeger dan gedacht. “Ik zag het direct wel zitten toen dit afgelopen week ter sprake kwam”, aldus Van Aert.

“Binnen mijn opbouw en trainingsplannen was het een kleine aanpassing om deze wedstrijd nog toe te voegen. Dit is een WorldTour-wedstrijd die vaak uitdraait op een gevecht tussen de sprinters en sterkere klassiekerrenners. Bij mijn enige deelname, in 2022, bleek dat het parcours me wel ligt.”