Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Sarah Gigante was nog dé revelatie van de afgelopen Tour de France. Lange tijd leek ze er op weg naar het podium, maar in de laatste etappe liep het (bergaf) nog compleet verkeerd.

Sarah Gigante is een naam om te onthouden. De manier waarop ze in de Tour de France bergop meekon met de allerbesten en zelfs Vollering en Niewiadoma wist te lossen was echt knap.

In de slotetappe ging het bergaf nog volledig mis, waardoor ze alsnog naast het podium greep. Maar indruk maken deed de renster in ieder geval wel. Op naar het WK in Rwanda dus?

Neen, want de renster heeft haar dijbeen gebroken. Daardoor zal ze dit jaar niet meer in actie kunnen komen. Dat heeft ze zelf bevestigd.

Sarah Gigante breekt dijbeen

"Mijn korte fase als Sarah 3.0 was zo fantastisch dat de volgende stap onvermijdelijk Sarah 4.0 moest zijn. Ik ben superontgoocheld dat ik mijn dijbeen heb gebroken op training, maar de operatie is goed verlopen en ik tel nu al de dagen af dat ik weer mag rijden."

"Ik keek er zo naar uit om Australië te vertegenwoordigen op het heuvelachtige WK-parcours in Rwanda en om daarna mijn seizoen af te sluiten in Italië. Maar de 4 koersen die ik dit jaar reed, waren tenminste allemaal geweldig."