Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Jan Bakelants heeft een mooie carrière kunnen uitbouwen, maar valpartijen maakten er ook deel van uit. Dat heeft Bakelants al op heel jonge leeftijd moeten ervaren.

Bakelants verzorgde op VRT mee het commentaar tijdens de Circuit Franco Belge, een wedstrijd die ook het Franstalige gedeelte van ons land aandoet. Het deed Ruben Van Gucht denken aan de jeugdwedstrijden die in Frasnes-lez-Anvaing georganiseerd werden. Daar heeft overigens ook Jan Bakelants als jonge kerel ooit aan meegedaan.

Bakelants herinnert zich nog hoe hij daar aan deelnam. "Dik tegen de goesting van mijn vader, want de dag nadien gingen we op vakantie." Het liep faliekant af, want de jonge Jan kwam ten val. "Rechts lag alles open. Voor de eerste keer in mijn carrière maakte ik kennis met de dokterswagen. Ga er maar aanhangen, manneke, zeiden ze."

Bakelants blesseerde zich vlak voor vakantie

Al snel merkte Bakelants dat dit ook niet geheel zonder risico was. "De dokterswagen reed mij natuurlijk omver. Ik ging ook nog eens links tegen de grond ook. Aan beide kanten was ik geschaafd." Dat paste totaal niet in de plannen van het gezin Bakelants. Zijn moeder was al met zijn broers en zussen naar de Vogezen gereisd.

"Mijn pa zag dat ik helemaal kapot was. Ik ging een week lang een rem op de ambities van het gezin zijn: ik lag helemaal open, ik kon niet mee gaan zwemmen. Hij had nog zo gezegd om niet aan die koers mee te doen. Dat heb ik wel mogen horen", herinnert Jan Bakelants zich de preek waar hij als jonge kerel mee werd geconfronteerd.

Niet meer in Wielerclub Wattage

Het is een verhaal dat gerust had kunnen passen in een aflevering van Wielerclub Wattage. De gasten in de podcast vertellen wel vaker een verhaal waar het publiek dan moet van raden of het klopt of niet. In dit geval heeft Bakelants al een anekdote prijsgegeven.