Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

In de nasleep van het aanstaande vertrek van Remco Evenepoel heeft iedereen er wel zijn eigen kijk op. Jan Bakelants kan de blik van Tom Boonen op de hele zaak gerust waarderen.

Terwijl hij co-commentator was tijdens de VRT-uitzending van het Circuit Franco Belge, kreeg Jan Bakelants te horen dat Junior Lecerf de tweede rit in de Ronde van Tsjechië gewonnen had. Goed nieuws dus voor Soudal Quick-Step. "Zo tonen ze dat er leven is na het verlies van hun grote roerganger Remco Evenepoel", aldus Bakelants.

Het vertrek van Evenepoel blijft wel een best grote schok en ook een zware aderlating voor Soudal Quick-Step. Zo lijkt het op papier alvast te zijn. Bakelants sluit echter niet uit dat Soudal Quick-Step deze kans grijpt om als collectief opnieuw te groeien. Andere renners kunnen nu immers aan de oppervlakte komen, terwijl dat anders niet zo zou zijn.

Lampaert mikt quote van Boonen op

"Ik las een goede quote van Yves Lampaert, die deze quote dan weer had van Tom Boonen. Hoe kan het ook anders?" Bakelants verduidelijkte vervolgens wat die bewuste uitspraak is die Boonen heeft gedaan. "Als grote bomen gehakt worden, krijgen de kleinere bomen licht. Iets in die trend." Een goede metafoor, oordeelde Bakelants.

Vooral het deel over licht voor de kleinere bomen bevalt hem. "Dan krijgen die ook weer de mogelijkheid om op te schieten." Dit zou dus ook slaan op de huidige situatie van de Wolfpack. Na het vertrek van Evenepoel zouden renners die nu nog in zijn schaduw staan veel sneller progressie kunnen maken en op het voorplan kunnen treden.

Toekomst moet impact transfer Evenepoel uitwijzen

Dat is alleszins de positieve theorie over Soudal Quick-Step die de ronde doet bij analisten. Alleen de toekomst kan uitwijzen of het ook zo goed uitpakt voor de Belgische ploeg, of het vertrek van Evenepoel toch een negatieve impact heeft.