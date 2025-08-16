Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de nasleep van het aanstaande vertrek van Remco Evenepoel heeft iedereen er wel zijn eigen kijk op. Jan Bakelants kan de blik van Tom Boonen op de hele zaak gerust waarderen.

Terwijl hij co-commentator was tijdens de VRT-uitzending van het Circuit Franco Belge, kreeg Jan Bakelants te horen dat Junior Lecerf de tweede rit in de Ronde van Tsjechië gewonnen had. Goed nieuws dus voor Soudal Quick-Step. "Zo tonen ze dat er leven is na het verlies van hun grote roerganger Remco Evenepoel", aldus Bakelants.

Het vertrek van Evenepoel blijft wel een best grote schok en ook een zware aderlating voor Soudal Quick-Step. Zo lijkt het op papier alvast te zijn. Bakelants sluit echter niet uit dat Soudal Quick-Step deze kans grijpt om als collectief opnieuw te groeien. Andere renners kunnen nu immers aan de oppervlakte komen, terwijl dat anders niet zo zou zijn.

Lampaert mikt quote van Boonen op

"Ik las een goede quote van Yves Lampaert, die deze quote dan weer had van Tom Boonen. Hoe kan het ook anders?" Bakelants verduidelijkte vervolgens wat die bewuste uitspraak is die Boonen heeft gedaan. "Als grote bomen gehakt worden, krijgen de kleinere bomen licht. Iets in die trend." Een goede metafoor, oordeelde Bakelants.

Vooral het deel over licht voor de kleinere bomen bevalt hem. "Dan krijgen die ook weer de mogelijkheid om op te schieten." Dit zou dus ook slaan op de huidige situatie van de Wolfpack. Na het vertrek van Evenepoel zouden renners die nu nog in zijn schaduw staan veel sneller progressie kunnen maken en op het voorplan kunnen treden.

Toekomst moet impact transfer Evenepoel uitwijzen

Dat is alleszins de positieve theorie over Soudal Quick-Step die de ronde doet bij analisten. Alleen de toekomst kan uitwijzen of het ook zo goed uitpakt voor de Belgische ploeg, of het vertrek van Evenepoel toch een negatieve impact heeft. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Boonen
Jan Bakelants
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

14:00
Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

20:00
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16:00
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

18:30
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

19:00
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

18:00
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16:30
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

15:00
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

12:00
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

09:30
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

13:30
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

13:00
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

12:30
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

11:30
Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

11:00
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

10:00
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

07:00
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

15/08
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

08:30
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

07:31
"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

21:30
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

15/08
Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

20:30
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

15/08
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

15/08
🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

15/08
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

15/08
OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

15/08
Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

15/08
Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

15/08
OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

15/08
Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

15/08
1
Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

15/08
Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

15/08
Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

15/08
1
1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

15/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Primoz Roglic Tadej Pogacar Cian Uijtdebroeks Patrick Lefevere Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Jasper Stuyven Jan Bakelants Arnaud De Lie Tejay Van Garderen Sven Vanthourenhout Thomas Pidcock Johan Bruyneel Daan Soete Charlotte Kool Gianni Vermeersch Pauline Ferrand-Prévot

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved