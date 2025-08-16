Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

De uitspraken van Johan Bruyneel over Remco Evenepoel en de Tour krijgen aardig wat aandacht. Er zijn nog wel wat andere zaken die Bruyneel te vertellen heeft met betrekking tot Evenepoel.

Johan Bruyneel heeft in de podcast THEMOVE duidelijk gemaakt dat hij niet denkt dat Evenepoel de Tour kan winnen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard aan de start staan. Bruyneel vindt het wel een goede keuze van Evenepoel om naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan, maar dat levert volgens hem niet noodzakelijk een Tourzege op.

Het hoeft ook niet erg te zijn om op andere wedstrijden dan de Tour te mikken wat de eindzege betreft. "Er zijn veel koersen van één week, Remco is daar een specialist in." Dat is de indruk die Bruyneel heeft, maar klopt die ook met de realiteit? De cijfers blijken toch een heel ander verhaal aan te geven dat vele koersliefhebbers misschien verrast.

Reserach brengt verrassend nieuws over Evenepoel

Spencer Martin, de producer van de podcast, vindt ook dat Evenepoel geschikt is om sterk te presteren in kortere rittenkoersen. Vooral omdat Evenepoel een sterke tijdrit heeft en dat brengt je in korte rittenkoersen vaak al heel ver. Vervolgens is Martin het gaan opzoeken en hij stelde Bruyneel de vraag hoeveel van de grootste zeven rittenkoersen van één week Evenepoel al won.

Het antwoord is ... nul. Waarom wint Evenepoel zulke rittenkoersen niet? "Ik denk niet dat we die gave in twijfel moeten trekken", wil Bruyneel geen twijfels horen over de capaciteiten van Remco op dit vlak. "Iemand die de Ronde van Spanje gewonnen heeft en derde geëindigd is in de Tour, kan eender welke rittenkoers van één week winnen."

Wint Evenepoel wél korte rittenkoersen bij Red Bull?

Dat is mogelijk, maar het blijft een feit dat er geen eindzeges van koersen genre Parijs-Nice op het palmares staan van Remco Evenepoel. "Misschien verandert dat wel bij Red Bull", hoopt Bruyneel op een positief effect van Remco's transfer.