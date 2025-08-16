Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De uitspraken van Johan Bruyneel over Remco Evenepoel en de Tour krijgen aardig wat aandacht. Er zijn nog wel wat andere zaken die Bruyneel te vertellen heeft met betrekking tot Evenepoel.

Johan Bruyneel heeft in de podcast THEMOVE duidelijk gemaakt dat hij niet denkt dat Evenepoel de Tour kan winnen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard aan de start staan. Bruyneel vindt het wel een goede keuze van Evenepoel om naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan, maar dat levert volgens hem niet noodzakelijk een Tourzege op.

Het hoeft ook niet erg te zijn om op andere wedstrijden dan de Tour te mikken wat de eindzege betreft. "Er zijn veel koersen van één week, Remco is daar een specialist in." Dat is de indruk die Bruyneel heeft, maar klopt die ook met de realiteit? De cijfers blijken toch een heel ander verhaal aan te geven dat vele koersliefhebbers misschien verrast.

Reserach brengt verrassend nieuws over Evenepoel

Spencer Martin, de producer van de podcast, vindt ook dat Evenepoel geschikt is om sterk te presteren in kortere rittenkoersen. Vooral omdat Evenepoel een sterke tijdrit heeft en dat brengt je in korte rittenkoersen vaak al heel ver. Vervolgens is Martin het gaan opzoeken en hij stelde Bruyneel de vraag hoeveel van de grootste zeven rittenkoersen van één week Evenepoel al won.

Het antwoord is ... nul. Waarom wint Evenepoel zulke rittenkoersen niet? "Ik denk niet dat we die gave in twijfel moeten trekken", wil Bruyneel geen twijfels horen over de capaciteiten van Remco op dit vlak. "Iemand die de Ronde van Spanje gewonnen heeft en derde geëindigd is in de Tour, kan eender welke rittenkoers van één week winnen."

Wint Evenepoel wél korte rittenkoersen bij Red Bull?

Dat is mogelijk, maar het blijft een feit dat er geen eindzeges van koersen genre Parijs-Nice op het palmares staan van Remco Evenepoel. "Misschien verandert dat wel bij Red Bull", hoopt Bruyneel op een positief effect van Remco's transfer.  

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Johan Bruyneel
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16:00
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

18:30
Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

21:30
Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

20:30
Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

17:00
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

19:00
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

14:00
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

07:00
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

18:00
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16:30
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

15/08
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

15:00
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

12:00
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

09:30
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

13:30
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

13:00
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

12:30
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

11:30
Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

11:00
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

10:00
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

15/08
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

08:30
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

07:31
"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

15/08
Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

15/08
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

15/08
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

15/08
🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

15/08
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

15/08
OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

15/08
Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

15/08
Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

15/08
OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

15/08
Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

15/08
1
Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

15/08
Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

15/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Primoz Roglic Patrick Lefevere Johan Bruyneel Cian Uijtdebroeks Jan Bakelants Sven Vanthourenhout Thomas Pidcock Tejay Van Garderen Mads Pedersen Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Jasper Stuyven Christopher Bradford Tim Declercq Lotte Kopecky Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved