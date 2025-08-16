Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend wordt in Westerlo het BK Gravel verreden. En dat zou wel eens een interessant BK kunnen gaan worden. Na Jasper Stuyven en Gianni Vermeersch zijn we op zoek naar een nieuwe kampioen.

Jelle Van Damme zal er in 2025 ook bij zijn. Hij heeft de voorbije maanden bewezen dat hij over een goede conditie beschikt en in het gravellen zeker een woordje kan meespreken.

Jelle Van Damme spreekt over het parcours

Tot de favorieten hoort hij nog niet, maar de gewezen profvoetballer wil wel leuke dingen laten zien. En hij verkende ook al eens het parcours.

"Het wordt oorlog", liet hij daarna weten aan Sporza over de koers van zondag in en rond Westerlo. Want het zou wel eens een pittig rondje kunnen worden.

Wie wint het BK Gravel?

"Er zit een beetje van alles in. Vrij veel weg, wat zandstroken en veel draaien en keren. Toen ik het profiel zag, dacht ik dat het veel draaien en keren was, maar het zal ook een snelle koers worden."

De start van de race over zo'n 156 kilometer (drie rondjes van 52 kilometer) zal belangrijk zijn volgens Van Damme. Meteen klaar zijn is de boodschap. Dat lijkt het devies om opvolger te worden van Stuyven en Vermeersch. De vrouwen rijden 104 kilometer (twee rondjes van 52 kilometer).

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jelle Van Damme

Meer nieuws

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

13:00
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

12:30
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

12:00
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

11:30
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

10:00
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

09:30
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

08:30
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

07:31
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

07:00
"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

"Iedereen was toen boos dat Pogacar won": situatie is ondertussen helemaal gekeerd

21:30
Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

20:30
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

20:00
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

19:00
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

18:30
🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

17:35
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

17:00
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

16:30
OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

16:00
Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

15:00
Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

14:00
OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

13:30
Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

15/08
1
Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

15/08
Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

15/08
Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

15/08
1
1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

15/08
Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

15/08
Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

15/08
Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

15/08
Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

15/08
Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

15/08
"Die paniek wil ik niet meemaken": Moeder van Stan Vanthourenhout spreekt klare taal over hartproblemen van haar zoon

"Die paniek wil ik niet meemaken": Moeder van Stan Vanthourenhout spreekt klare taal over hartproblemen van haar zoon

14/08
"Ik geloof daar niks van, men vindt van alles uit": wereldberoemde steward Rik krijgt heel bijzondere vragen

"Ik geloof daar niks van, men vindt van alles uit": wereldberoemde steward Rik krijgt heel bijzondere vragen

14/08
Teammanager van Wagner Bazin WB verklapt hoeveel miljoenen de ploeg nog nodig heeft

Teammanager van Wagner Bazin WB verklapt hoeveel miljoenen de ploeg nog nodig heeft

14/08
Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

14/08
"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

14/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Primoz Roglic Patrick Lefevere Thomas Pidcock Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Daniel Lloyd Arnaud De Lie Sven Vanthourenhout Johan Bruyneel Lars Van Den Berg Christophe Laporte Wilfried Peeters Maarten Wynants Axel Zingle Tim Merlier Charlotte Kool

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved