Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Dit weekend wordt in Westerlo het BK Gravel verreden. En dat zou wel eens een interessant BK kunnen gaan worden. Na Jasper Stuyven en Gianni Vermeersch zijn we op zoek naar een nieuwe kampioen.

Jelle Van Damme zal er in 2025 ook bij zijn. Hij heeft de voorbije maanden bewezen dat hij over een goede conditie beschikt en in het gravellen zeker een woordje kan meespreken.

Jelle Van Damme spreekt over het parcours

Tot de favorieten hoort hij nog niet, maar de gewezen profvoetballer wil wel leuke dingen laten zien. En hij verkende ook al eens het parcours.

"Het wordt oorlog", liet hij daarna weten aan Sporza over de koers van zondag in en rond Westerlo. Want het zou wel eens een pittig rondje kunnen worden.

Wie wint het BK Gravel?

"Er zit een beetje van alles in. Vrij veel weg, wat zandstroken en veel draaien en keren. Toen ik het profiel zag, dacht ik dat het veel draaien en keren was, maar het zal ook een snelle koers worden."

De start van de race over zo'n 156 kilometer (drie rondjes van 52 kilometer) zal belangrijk zijn volgens Van Damme. Meteen klaar zijn is de boodschap. Dat lijkt het devies om opvolger te worden van Stuyven en Vermeersch. De vrouwen rijden 104 kilometer (twee rondjes van 52 kilometer).