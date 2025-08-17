Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

Achter de schermen zal er wel gewerkt worden aan de fusieplannen tussen Lotto en Intermarché. Dat plan zorgde voor een bommetje tijdens de Tour, maar ondertussen is het er alweer een tijdje stil rond.

Dat houdt Johan Bruyneel niet tegen om zich in de podcast THEMOVE te richten tegen de samensmelting van deze twee ploegen. "Ik ben absoluut geen fan van deze fusie. Er gaan veel mensen zonder job achterblijven", voorspelt hij. "Ik denk ook niet dat het de beste combinatie is. De renners van Intermarché kunnen vertrekken. Als ze niet willen vertrekken, dan krijg je problemen."

Hoe meer hij erover nadenkt, hoe meer hij tot de volgende conclusie komt: "Er gaan te veel renners zijn". Bruyneel zegt dit niet zomaar, hij beroept zich ook op zijn eigen ervaring. "Ik heb dit meegemaakt met Leonard en RadioShack. Na de samenvoeging van die twee teams hadden we 42 renners onder contract. We moesten voor 12 renners een oplossing vinden."

Ongunstige situatie lonkt voor Lotto en Intermarché

Begin er dan maar aan. "De enige oplossing was hun contract uit te betalen. We betaalden hen uit en ze gingen naar andere ploegen of ze gingen op pensioen. Dat is geen geweldige situatie. Voor de staf is het hetzelfde." Lotto en Intermarché dreigen in hetzelfde schuitje terecht te komen, aangezien het nu al volwaardige profploegen zijn.

"Ik vind het geen goede zaak, ik vind het geen geweldige zet", herhaalt hij zijn mening over de fusieplannen. Al moet het misschien niet als een echte fusie gezien worden. Het is eerder een creatieve manier van Lotto, dat geen tweede sponsor vond en met wat geld van een tweede ploeg boven water hoopt te blijven. "Dat gaat niet genoeg zijn."

Raakt Lotto aan budget van 20 miljoen euro?

Bruyneel gaat aan het rekenen. "Ik denk dat Lotto aan een budget zit van vijftien miljoen euro. Zelfs met de fusie denk ik niet dat ze boven de twintig miljoen euro uitkomen." Dan wordt het moeilijk om in het huidige profwielrennen een competititeve ploeg samen te stellen.