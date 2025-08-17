Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en dan is iedereen natuurlijk geïnteresseerd. Hij heeft een wedstrijd toegevoegd aan zijn kalender.

Mathieu van der Poel is vandaag de grote publiekstrekker op het criterium van Etten-Leur, al staat er nog ander schoon volk op de startlijst. Zo kon het Nederlandse criterium onder meer Primoz Roglic strikken. Zeker in eigen land blijft Van der Poel wel de man naar wie iedereen uitkijkt. In De Leiderstrui kon met hem spreken voor de start.

Van der Poel had in het begin van 2025 bepaald dat het WK mountainbike zijn grote doel uit het najaar zou zijn. Alleen is het altijd even afwachten hoe hij zich voelt en hij heeft ondertussen ook wat teleurstellingen op de mountainbike meegemaakt. In principe rijdt hij wel het WK mountainbike. "Normaal gezien is dat nog steeds het geval."

Van der Poel rijdt Wereldbeker in Frankrijk

Een nieuwe aanpassing van zijn programma is weer een feit. Zo is er een wedstrijd bijgekomen: de wereldbekerwedstrijd in Les Gets. "Ik wil nu eerst even aankijken hoe het gaat in de Renewi Tour en daarna ook nog de Wereldbeker mountainbiken in Les Gets, Frankrijk", verduidelijkt Van der Poel zijn planning op de korte termijn.

Ook het wegwielrennen verliest hij niet helemaal uit het oog. Onlangs raakte bekend dat Van der Poel van de partij zal zijn in de Renewi Tour, de rittenkoers die komende woensdag van start gaat. "Dat is om wedstrijdritme op te doen, daarna gaat de focus weer op de mountainbike", legt Van der Poel uit wat zijn mindset zal zijn komende week.

Van der Poel nog niet uitgeblust

In elk geval is Mathieu van der Poel na de Tour de France nog niet helemaal uitgeblust en mogen we dit jaar nog wel wat van hem verwachten. Of dat nu op de wegfiets is of op de mountainbike. Vanaf nu worden de afspraken op de mountainbike dus wel belangrijker.