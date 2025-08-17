Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

Mathieu van der Poel heeft bij Alpecin-Deceuninck al vaak een gouden tandem gevormd met Jasper Philipsen. Misschien kan Van der Poel voortaan ook met een andere ploegmaat een uitstekende combinatie vormen.

Van der Poel is altijd wel te vinden voor goede samenwerkingen met zijn ploegmaats. Denk maar aan die fameuze onderneming met Jonas Rickaert in de Tour de France. In diezelfde wedstrijd heeft Van der Poel al meermaals Philipsen aan een overwinning geholpen. Alpecin Deceuninck test nu ook de combo Van der Poel - Del Grosso uit.

Beide renners komen immers aan de start van de Renewi Tour. De deelname van Van der Poel raakte eerder al bekend: uiteraard is de organisatie met zijn aanwezigheid in de wolken. Tibor Del Grosso gaat ook meedoen aan de rittenkoers door België en Nederland. Dat heeft de 22-jarige Nederlander zelf aangekondigd op X.

Beterschap bij Del Grosso na eerdere valpartij

Hij maakte meteen gebruik om ook nog even terug te blikken op de Ronde van Denemarken, de rittenkoers waar hij deze week aan heeft deelgenomen. "Ik had niet het gevoel waar ik op hoopte na een val in de eerste rit", verkondigt Del Grosso. "Ik ben wel blij dat ik me de laatste twee dagen beter voelde", klonk het daarna positiever.

Pretty mid week in Denmark, not the sensations I had hoped for after a crash in stage one but happy to feel better these last 2 days. Solid day yesterday, way out of position today.



But great weather, fans were awesome and Denmark was quite pretty here and there. On to Renewi ✊🏼 pic.twitter.com/x0hnRia1Lg — Tibor Del Grosso (@tibordelgrosso) August 16, 2025

Vooral zijn tweede plaats in de vierde rit was een opsteker. In de slotetappe werd hij gehinderd door een mindere positionering. "Het weer was mooi en de fans waren geweldig in dit mooie Denemarken", onthoudt Del Grosso het positieve uit deze ervaring. "Op naar de Renewi Tour", sluit hij zijn boodschap op sociale media af.

Van der Poel én Del Grosso in Renewi Tour

Zijn deelname aan de Renewi Tour betekent dat Del Grosso en Van der Poel voor het eerst samen aan de start van een wegwedstrijd zullen staan. Op papier lijkt dit wel een combinatie waar muziek in zit, zeker in dit type wedstrijden. De Renewi Tour gaat op woensdag 20 augustus van start.