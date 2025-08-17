Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft bij Alpecin-Deceuninck al vaak een gouden tandem gevormd met Jasper Philipsen. Misschien kan Van der Poel voortaan ook met een andere ploegmaat een uitstekende combinatie vormen.

Van der Poel is altijd wel te vinden voor goede samenwerkingen met zijn ploegmaats. Denk maar aan die fameuze onderneming met Jonas Rickaert in de Tour de France. In diezelfde wedstrijd heeft Van der Poel al meermaals Philipsen aan een overwinning geholpen. Alpecin Deceuninck test nu ook de combo Van der Poel - Del Grosso uit.

Beide renners komen immers aan de start van de Renewi Tour. De deelname van Van der Poel raakte eerder al bekend: uiteraard is de organisatie met zijn aanwezigheid in de wolken. Tibor Del Grosso gaat ook meedoen aan de rittenkoers door België en Nederland. Dat heeft de 22-jarige Nederlander zelf aangekondigd op X.

Beterschap bij Del Grosso na eerdere valpartij

Hij maakte meteen gebruik om ook nog even terug te blikken op de Ronde van Denemarken, de rittenkoers waar hij deze week aan heeft deelgenomen. "Ik had niet het gevoel waar ik op hoopte na een val in de eerste rit", verkondigt Del Grosso. "Ik ben wel blij dat ik me de laatste twee dagen beter voelde", klonk het daarna positiever.

Vooral zijn tweede plaats in de vierde rit was een opsteker. In de slotetappe werd hij gehinderd door een mindere positionering. "Het weer was mooi en de fans waren geweldig in dit mooie Denemarken", onthoudt Del Grosso het positieve uit deze ervaring. "Op naar de Renewi Tour", sluit hij zijn boodschap op sociale media af.

Van der Poel én Del Grosso in Renewi Tour

Zijn deelname aan de Renewi Tour betekent dat Del Grosso en Van der Poel voor het eerst samen aan de start van een wegwedstrijd zullen staan. Op papier lijkt dit wel een combinatie waar muziek in zit, zeker in dit type wedstrijden. De Renewi Tour gaat op woensdag 20 augustus van start. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

16:00
Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

14:00
'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

13:30
Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

13:00
Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

12:30
Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

12:00
Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

Tim Declercq wijst op grote fout over hem: "Ik heb wel koersen gewonnen"

11:00
Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

Niet wachten op de selectie van de bondscoach? "Ik zie mezelf niet in aanmerking komen"

10:00
Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

Geen Van der Poel-zet, Del Grosso laat zich met Strava-update uit over topper: "Hij dropt miljoen watt per uur op ons"

16:30
🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

🎥 Tadej Pogacar duikt op langs de weg in Ronde van Romandië

09:00
Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

Deense bondscoach spreekt klare taal over plan van Vingegaard om Pogacar te kloppen

08:30
Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

Was dit de cruciale factor voor nieuw contract van Lampaert? "Gezegd dat ik Yves er graag bij heb"

08:00
OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

OFFICIEEL Wielerlegende met tien wereldtitels hangt fiets aan de haak

07:30
Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

Johan Bruyneel komt met onheilspellende voorspelling en veroordeelt de fusieplannen van Lotto en Intermarché

07:00
Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

Bakelants deelt anekdote over preek van vader nadat het nog veel erger werd na val: "De dokterswagen reed mij omver"

21:30
Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

Wie het kleine niet eert... Mads Pedersen geeft na absolute demonstratie van jewelste zijn ploegmaat 'de schuld'

20:30
Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

Bruyneel verrast door statistiek, maar legt uit waarom hij op een bepaald gebied geen twijfels over Evenepoel wil horen

20:00
Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

Sarah De Bie vindt duidelijk de ontspanning terwijl manlief Wout van Aert zich klaarstoomt voor rentree in Duitsland

19:00
Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

Ex-renner onderzoekt waaier aan tactische mogelijkheden voor Evenepoel: "Grote wildcard al door Vingegaard opzij geduwd"

18:30
Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

Slaat Soudal Quick-Step zelf nog waanzinnige slag? "Wout van Aert kan lead-out voor Merlier zijn en klassieker winnen"

18:00
Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

Bakelants drukt appreciatie uit voor quote van Tom Boonen in nasleep van vertrek Evenepoel: "Hoe kan het ook anders?"

17:00
Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

Nu ook perfect duidelijk wat ploegmaat/concurrent Lipowitz denkt over komst Evenepoel: dit is de mening van de Duitser

16/08
"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks" Opinie

"22-jarig Belgisch talent van Soudal Quick-Step toont zich al heel erg slim in gevecht met Cian Uijtdebroeks"

16/08
Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

Bakelants fileert berichtgeving Vlaamse krant rond transfer Evenepoel: "Veel onzin gelezen, toch niets bijzonder?"

16/08
Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

16/08
Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

Jasper Stuyven weet wat hem te doen staat en verwijst ook naar voordelen voor Lampaert & co

16/08
Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

Tim Declercq was op weg naar jaartje extra en toen ...: "Hard aangekomen"

16/08
"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

"Geen toeval dat het Belgen zijn": Patrick Lefevere verwijst in hetze Evenepoel naar Van Gils, Uijtdebroeks en van Aert

16/08
Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

Alweer pech: revelatie Tour de France breekt dijbeen

16/08
Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

Jelle Van Damme mengt zich in het debat: "Het wordt oorlog"

16/08
Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

Dit hebben De Lie en zijn ploegleider te zeggen na nieuwe teleurstelling

16/08
Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

Patrick Lefevere spreekt over transfer Evenepoel: "Niet de mensen op de officiële foto"

16/08
Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

Jasper Stuyven is helder: "Nooit gedacht dat Evenepoel ploegmaat zou worden"

16/08
Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

Transfer in het midden van seizoen: "Meteen goed gevoel"

16/08
Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

Concurrenten Lipowitz en Roglic? Bruyneel zegt hoe Red Bull-BORA-hansgrohe het zal spelen met Evenepoel

16/08
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

15/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Johan Bruyneel Primoz Roglic Jasper Stuyven Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Tadej Pogacar Patrick Lefevere Jan Bakelants Tim Declercq Tejay Van Garderen Mads Pedersen Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Steff Cras Fabio van den Bossche Eddy Merckx Tom Boonen Olav Kooij

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved