Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

Het was best wel onverwacht nieuws toen we te horen kregen dat Wout van Aert zijn rentree reeds zou maken in de Cyclassics Hamburg. Normaal zou hij pas binnen enkele dagen weer beginnen koersen. Met Van Aert erbij is er meer enthousiasme rond de Duitse eendagskoers.

Dat merken we op sociaal mediaplatform X, waar Lukas Ronald Lukacs wijst op het sterke deelnemersveld van de Cyclassics Hamburg. "Het is misschien niet de koers waar veel over gepraat wordt, maar de Cyclassics Hamburg moet een beauty worden." De wielerfan verwacht immers veel aanvallen tijdens de vijf passages over de Waseberg.

Hij plaatst Wout van Aert meteen in het lijstje van favorieten. De Belg zorgt alleen voor nog meer spanning rond de koers. "Renners als Van Aert, Magnier, De Lie, Van Poppel, Girmay, Meeus, Philipsen, Kaden of Milan zijn de favorieten, maar let op voor het UAE-trio Del Toro-McNulty-Christen of renners als Mohoric, Laurance, Abrahamsen."

Zal UAE blunderen zonder Pogacar?

Het account Kompek is alleszins niet onder de indruk van eventuele concurrentie uit de ploeg uit de Emiraten. Dat team wil tactisch wel eens blunderen. "Wat UAE betreft is de vraag: op welk moment zal de 'slimste' renner van de ploeg de aanval van zijn ploegmaat tenietdoen. Dat is de klassieke UAE-tactiek zonder Pogacar aan de start."

Maybe not the race that was talked about a lot, but today’s Hamburg Cyclassics should be a beauty.



5 times Waseberg (0,7 km, 10% avg. gradient) should bring a lot of attacks.



"Op de voorlaatste keer de Waseberg zal UAE aanvallen. Als dat niet volstaat, wordt het een massasprint. Niemand zal met UAE samenwerken", voorspelt Rahil dan weer. Wellicht is het voor Van Aert nodig om er een harde koers te maken, want in een eventuele sprint dalen zijn kansen toch als hij het tegen pure sprinters moet opnemen.

Wout van Aert krijgt veel sterren

Dat neemt niet weg dat accounts als MaschBasch en Barna Wout van Aert de meeste sterren geven voor deze wedstrijd. Van hen krijgt Van Aert vier stuks achter zijn naam, wat hem in hun ogen tot de topfavoriet maakt.