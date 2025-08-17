Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

Verbetert Remco Evenepoel zich nu door van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan. Op basis van de eerdere beslissingen van de ploegleiding van die teams, durft Chris Horner dat te betwijfelen.

De Vueltawinnaar van 2013 betwijfelde op zijn YouTube-kanaal of Roglic en Evenepoel overeen zullen komen. Daarnaast is er nog de kwestie of Evenepoel goed ondersteund zal worden vanuit de ploegleiderswagen. Horner heeft geen hoge pet op van de ploegleiding van Soudal Quick-Step, maar ook niet van die van Red Bull-BORA-hansgrohe.

"In de zesde rit van de Vuelta van 2023 stond Soudal Quick-Step toe dat Sepp Kuss in de aanval ging. Een stomme tactische beslissing van de ploegleiding van Soudal Quick-Step. Evenepoel dacht dat hij later in die grote ronde wel tijd zou pakken op Kuss. Het was een extreem slechte tactische beslissing van de ploegleider bij Soudal Quick-Step", is Horner streng.

Veel tactische blunders bij nieuwe ploeg Evenepoel

"Nu gaat Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe, daar hebben ze ook al verschillende tactische blunders gemaakt. Ik neem je mee naar de zesde rit uit de Vuelta van 2024. O'Connor was voorop en bij BORA-hansgrohe vonden ze het de verantwoordelijkheid van andere ploegen om dat gat te dichten", herinnert Horner zich.

"Moesten andere ploegen Roglic helpen die Vuelta te winnen? Ik dacht het niet. Er is geen excuus om te verklaren waarom ze dat gat niet verkleinden. Roglic won die Vuelta nog, maar hij was niet zo dominant op de aankomsten bergop." Door de grote voorsprong van O'Connor kwam Roglic ook pas laat in de rode leiderstrui terecht.

Geen ideale samenwerking tussen Roglic en Lipowitz

Het beste voorbeeld van slechte tactiek kwam er nog niet lang geleden. "In de afgelopen Tour had Red Bull-BORA-hansgrohe geen ondersteuning voor Roglic en Lipowitz. Roglic moest ook niet voor Lipowitz werken. Daardoor reed Lipowitz te veel solo en verloor hij bijna de witte trui." Het is voor Evenepoel te hopen dat ze bij Red Bull wat slimmer worden. Dat wordt onder meer een taak voor Sven Vanthourenhout.