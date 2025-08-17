Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

Heel wat sterke Belgen hadden vandaag een wielerafspraak om aan te duiden. Van Aert, Merlier en Uijtdebroeks koesterden de hoop om verscheidene plekken te zegevieren. Er kwamen wel Belgische zeges, maar niet dankzij hen.

Cyclassics Hamburg

Na zijn memorabele zege op de Champs-Élysées van een paar weken geleden, maakte Van Aert door de ziekte van Kooij vroeger dan verwacht zijn opwachting in de Cyclassics Hamburg. Hij ging mee met een groepje dat aardige perspectieven had, maar de rollen keerden nog om. In de finale moest Van Aert dan weer in de achtervolging.

Het peloton, met Van Aert, dichtte het gaatje op de groep De Lie, maar moest ook nog achter enkele vroege vluchters aan. Dat lukte niet meer volledig. Het was zowaar Townsend die het hele peloton een ferme hak zette. De Lie kwam als tweede over de meet en moest het hard vloeken van allemaal. Ook Van Aert had er zich wellicht iets anders van voorgesteld.

Ronde van Tsjechië

Uijtdebroeks verslikte zich eerder in de Ronde van Tsjechië al eens in Lecerf. We schreven toen hoe Lecerf al met veel maturiteit koerst. Op de slotdag was er echter nog een kans om één en ander recht te zetten. Uijtdebroeks was ook vastberaden om dat te doen en ging er op vier kilometer van de top van de slotklim alleen vandoor.

Uijtdebroeks leek op weg naar een dubbelslag, maar hij viel nog stil en een jagende groep achtervolgers kreeg weer hoop. Dat was niet ten onrechte: de Duitser Peter verwees Uijtdebroeks nog naar de tweede plek in de rituitslag. Lecerf kwam in dezelfde tijd als derde over de meet: hij en niet Uijtdebroeks is de eindwinnaar in Tsjechië.

Ronde van Romandië voor vrouwen

Niemand minder dan Tadej Pogacar had veel aandacht voor de Ronde van Romandië voor vrouwen. Hij leefde volop mee met de prestaties van zijn verloofde Urska Zigart. Zij begon als leidster aan de slotrit, maar speelde de eindzege nog kwijt aan Chabbey. De ritzege ging naar Kata Blanka Vas, die we kennen uit het veldrijden.

BK gravel

De wielersport bestaat lang niet alleen uit het wegwielrennen. In ons land stond het BK gravel op het programma. Een elitegroepje zou bij de mannen sprinten voor de zege. Merlier leek dus niet te kunnen verliezen, maar dan zie je dat zo'n gravelkampioenschap toch in de benen kruipt. Vandeputte won, voor Kielich en Merlier. Feest dus bij Alpecin-Deceuninck. Bij de vrouwen won Marthe Truyen.