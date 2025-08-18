🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

Tadej Pogacar is de grote ster van het wielrennen, maar dat heeft ook een keerzijde. De Sloveen wordt overal herkend en heeft ook gevolgen op training, die hij niet meer afwerkt in zijn regenboogtrui.

Sinds zijn vierde eindzege in de Tour de France kwam Tadej Pogacar niet meer aan de start van een wedstrijd. De wereldkampioen traint wel met het oog op het WK in Rwanda en de Ronde van Lombardije.

Opvallend is wel dat Pogacar zijn regenboogtrui in de kast laat. Toen Pauline Ferrand-Prévot na haar eindzege in de Tour Pogacar tegenkwam op training, droeg de Sloveen een volledig wit shirt met een zwarte broek.

Wellicht om minder herkenbaar te zijn op training. Daarover sprak Tim Wellens onlangs al bij Het Nieuwsblad. "Als mensen hem op training tegenkomen, stoppen ze pardoes. Wanneer hij even een plaspauze maakt, moet hij dat achter een struik doen of ze komen hem lastigvallen."

Pogacar wil niet gestoord worden op training

Pogacar gaat nu zelf een stapje verder en maakt via zijn shirt duidelijk dat hij niet gestoord wil worden op training. Vorige week dook hij tijdens de Ronde van Romandië voor vrouwen, waar zijn verloofde Urska Zigart meereed, op met een shirt met daarop 'Do Not Disturb'.

Maandag dook Pogacar op met een nog opvallender shirt. Daar stond opnieuw 'Do Not Disturb' (niet storen, nvdr.) op, maar ook enkele verbodsborden in het felroze en ook 'No Photography' (geen foto's). De boodschap voor de opdringerige fans is duidelijk.