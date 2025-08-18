🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks greep in de slotrit van de Ronde van Tsjechië naast de ritzege en de eindzege. Ex-renner Robbie McEwen begreep er niets van.

Op de tweede en laatste beklimming van de Pustevny (6,1 km aan 7,4%) versnelde Cian Uijtdebroeks op zo'n vier kilometer van de streep. De Belg van Visma-Lease a Bike leek een dubbelslag te slaan in Tsjechië. 

Op 2,5 kilometer van de streep had Uijtdebroeks een voorsprong van zo'n 20 seconden op zijn concurrenten en daarmee had hij zijn achterstand van negen seconden op leider Junior Lecerf goedgemaakt. 

Uijtdebroeks verliest dubbelslag in Tsjechië

In de slotkilometer leek er voor Uijtdebroeks ook niets aan de hand te zijn, tot de andere favorieten in de laatste rechte lijn tot nog weer opdoken. De Duitser Jannis Peter pakte de ritzege, Lecerf werd nog derde. 

Uijtdebroeks werd zo tweede in de etappe en in het eindklassement. Het ongeloof bij commentator Robbie McEwen was groot. "Uijtdebroeks heeft zichzelf opgeblazen, Uijtdebroeks gaat niet winnen...", zei hij bij TNT Sports. 

"Hij kon niet meer verliezen en heeft toch nog alles uit handen gegeven", zei de Australiër nog. Voor Uijtdebroeks blijft het wel een opsteker dat hij zijn goede vorm in Tsjechië kon doortrekken na zijn lange blessure. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

20:30
Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

20:00
Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

19:00
Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

18:30
🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

18:00
Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

17:00
Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

16:30
📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

16:00
🎥 Geen nieuwe dubbelslag in Tsjechië: Cian Uijtdebroeks verklaart instorting in slotmeters

🎥 Geen nieuwe dubbelslag in Tsjechië: Cian Uijtdebroeks verklaart instorting in slotmeters

07:30
Zonder Van der Poel: Nederland doet duidelijke WK-selectie uit de doeken

Zonder Van der Poel: Nederland doet duidelijke WK-selectie uit de doeken

15:00
Johan Museeuw liet het BK gravel om opvallende reden schieten

Johan Museeuw liet het BK gravel om opvallende reden schieten

14:00
"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

13:30
Laatste grote ronde als ploeg? Intermarché-Wanty met vier Belgen naar de Vuelta

Laatste grote ronde als ploeg? Intermarché-Wanty met vier Belgen naar de Vuelta

13:00
📷 Mauri Vansevenant en vriendin Hanne delen heugelijk nieuws

📷 Mauri Vansevenant en vriendin Hanne delen heugelijk nieuws

12:30
Vingegaard krijgt sterke ploeg, met één Belg, in steun in de Vuelta en spreekt stevige ambities uit

Vingegaard krijgt sterke ploeg, met één Belg, in steun in de Vuelta en spreekt stevige ambities uit

11:30
Tiende in zijn eerste koers na de Tour: Visma-Lease a Bike is eerlijk over Van Aert

Tiende in zijn eerste koers na de Tour: Visma-Lease a Bike is eerlijk over Van Aert

11:00
Zoon Vanthourenhout helder over Evenepoel: "Doen andere renners minder"

Zoon Vanthourenhout helder over Evenepoel: "Doen andere renners minder"

10:00
Is zijn transfer een kinderdroom? Stuyven velt zijn oordeel over Soudal Quick-Step

Is zijn transfer een kinderdroom? Stuyven velt zijn oordeel over Soudal Quick-Step

09:00
Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel: "Of ik naar het WK ga?"

Vandeputte klopt Merlier op het BK gravel: "Of ik naar het WK ga?"

08:30
Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

08:00
Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

Mathieu van der Poel geeft na longontsteking update over gezondheid en zegt hoe groot teleurstelling was na Tour-opgave

07:00
Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen

Primoz Roglic reageert voor het eerst op komst Remco Evenepoel naar zijn ploeg: dit is de mening van de Sloveen

17/08
Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

Kleppers Primoz Roglic en Mathieu van der Poel verwennen publiek met prestigestrijd: dit is de overwinnaar

17/08
Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen allebei moeilijk de gemiste kans ontkennen: dit is wat ze te zeggen hebben

17/08
Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

Slecht nieuws voor Remco Evenepoel? Ploegleiding van zowel Soudal Quick-Step als Red Bull krijgt veeg uit de pan

17/08
Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

Bruyneel geïntrigeerd door transfer van Nederlandse topsprinter: lof maar ook vragen over de centen van project

17/08
Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

Van Aert, De Lie, Merlier en Uijtdebroeks vloeken hard: deze twee Belgen kloppen zich wel op de borst na broederstrijd

17/08
Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

Mathieu van der Poel heeft nieuws te melden en verduidelijkt zijn plannen na de Tour de France in het najaar

17/08
Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

Jonas Vingegaard maakt de borst maar beter nat: andere ex-Tourwinnaar stoomt zich klaar op ongekende wijze

17/08
Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

Mikel Landa hanteert verrassende opvatting met vertrek Evenepoel in vooruitzicht zelfs nu al: Iljo Keisse legt het uit

17/08
Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

Nieuwe gouden tandem voor Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel maakt primeur mee in de Lage Landen

17/08
Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

Onverwacht nieuws over Wout van Aert doet het enthousiasme oplaaien: "Het moet een beauty worden"

17/08
'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

'Unibet Tietema Rockets haalt opnieuw stevige versterking binnen'

17/08
Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

Zoon van Sven Vanthourenhout wist van meer: "Hij voegde er aan toe dat we het niet mochten doorvertellen"

17/08
Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

Wordt BK gravel tactisch uitgevochten? "Wij kunnen het ploegenspel spelen"

17/08
Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

Jasper Stuyven neemt geen blad voor de mond: "Zij hebben nog nauwelijks iets bewezen"

17/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Jasper Stuyven Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Cian Uijtdebroeks Johan Bruyneel Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Arnaud De Lie Niels Vandeputte Thymen Arensman Sven Vanthourenhout Dylan Groenewegen Bas Tietema Urska Zigart Jordi Meeus Yves Lampaert Jonathan Milan Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved