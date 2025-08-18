🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

Cian Uijtdebroeks greep in de slotrit van de Ronde van Tsjechië naast de ritzege en de eindzege. Ex-renner Robbie McEwen begreep er niets van.

Op de tweede en laatste beklimming van de Pustevny (6,1 km aan 7,4%) versnelde Cian Uijtdebroeks op zo'n vier kilometer van de streep. De Belg van Visma-Lease a Bike leek een dubbelslag te slaan in Tsjechië.

Op 2,5 kilometer van de streep had Uijtdebroeks een voorsprong van zo'n 20 seconden op zijn concurrenten en daarmee had hij zijn achterstand van negen seconden op leider Junior Lecerf goedgemaakt.

Uijtdebroeks verliest dubbelslag in Tsjechië

In de slotkilometer leek er voor Uijtdebroeks ook niets aan de hand te zijn, tot de andere favorieten in de laatste rechte lijn tot nog weer opdoken. De Duitser Jannis Peter pakte de ritzege, Lecerf werd nog derde.

Uijtdebroeks werd zo tweede in de etappe en in het eindklassement. Het ongeloof bij commentator Robbie McEwen was groot. "Uijtdebroeks heeft zichzelf opgeblazen, Uijtdebroeks gaat niet winnen...", zei hij bij TNT Sports.

"Hij kon niet meer verliezen en heeft toch nog alles uit handen gegeven", zei de Australiër nog. Voor Uijtdebroeks blijft het wel een opsteker dat hij zijn goede vorm in Tsjechië kon doortrekken na zijn lange blessure.