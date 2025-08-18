Vingegaard krijgt sterke ploeg, met één Belg, in steun in de Vuelta en spreekt stevige ambities uit

Visma-Lease a Bike heeft zijn achttal voor de Vuelta bekendgemaakt. Kopman Jonas Vingegaard krijgt een stevige ploeg in steun in zijn jacht op de eindzege.

Zoals verwacht krijgt Jonas Vingegaard in de Vuelta steun van Victor Campenaerts, de Amerikanen Matteo Jorgenson en Sepp Kuss, Nederlanders Dylan van Baarle en Wilco Kelderman, de Brit Ben Tulett en de Fransman Axel Zingle.

"Ik kijk uit naar deze Ronde van Spanje", zegt Vingegaard op de ploegwebsite. "Na de Tour heb ik eerst mijn rust gepakt en daarna ben ik aan mijn voorbereiding op dit volgende hoofddoel van mijn seizoen begonnen."

Vingegaard wil de Vuelta winnen

"De afgelopen weken was ik op een individueel trainingskamp, met ondersteuning van de ploeg ter plaatse." Voor Vingegaard wordt het zijn derde Vuelta, na een tweede plaats in 2023 na Sepp Kuss mikt hij nu op de eindzege.

"Ik reed hier mijn eerste grote ronde in 2020, die we wonnen met Primoz Roglic. In 2023 completeerden we er onze trilogie en stonden we bovendien met zijn drieën op het eindpodium in Madrid."

"Ik kom hier voor de eindzege en met dit team als ondersteuning lijkt me dat een realistisch doel. Er zijn veel ritten waar het verschil gemaakt kan worden en daarom is het dus zaak om er vanaf het begin direct te staan. Ik ben er klaar voor en zou het liefst meteen aan de koers beginnen."