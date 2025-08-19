📷 "Altijd speciaal": Visma Lease a Bike stelt plannen voor Vuelta voor

De start van de Vuelta komt met rasse schreden dichterbij. Grischa Niermann van Visma Lease a Bike blikt vooruit op de start in Turijn.

Zaterdag gaat de editie van de Vuelta van dit jaar van start in Italië. Team Visma Lease a Bike wil in Madrid de eindzege pakken in deze derde grote ronde van het jaar.

“De eindzege is ons grote doel, daar hoeven we niet flauw over te doen”, zegt Head of Racing Grischa Niermann op de website van de ploeg over de Vuelta.

Jonas Vingegaard is de kopman, maar Team Visma heeft nog andere troeven uit te spelen. “Jonas is onze kopman en onze grootste kans op de eindwinst. Maar met Sepp Kuss hebben we een oud-winnaar aan de start en ook Matteo Jorgenson is goed hersteld na de Tour de France.”

Ook het team is van grote waarde. Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle en Axel Zingle vervolledigen de équipe rond Vingegaard.

Zwaar parcours in de Vuelta

Hij zal de nodige helpers goed kunnen gebruiken, want er staan maar liefst vijf echte bergritten en ook nog eens een ploegentijdrit op het programma van deze editie. “We zullen er elke dag moeten staan, maar dat weten we in een Grote Ronde”, aldus Niermann.

“Er zitten best wat interessante etappes tussen, met onder meer de ploegentijdrit, maar ook de individuele tijdrit in etappe 18. Verder zijn de aankomsten op de Angliru en Bola del Mundo altijd speciaal natuurlijk.”