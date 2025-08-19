Belgisch pion bij Q36.5 Pro Cycling Team is cruciale factor om topaanwinst binnen te halen

De Ierse klimmer Eddie Dunbar maakt vanaf 2026 deel uit van het Q36.5 Pro Cycling Team. De 27-jarige renner tekent een contract voor twee seizoenen en voegt zich bij een ambitieus project dat mikt op succes in grote rondes en etappekoersen.

Met de komst van Dunbar haalt Q36.5 een renner binnen die zich al meer dan bewezen heeft. Zijn zevende plaats in de Giro d’Italia 2023 en twee ritzeges in de Vuelta 2024 onderstrepen zijn potentieel.

CEO Douglas Ryder noemt hem “een fantastische aanvulling” en benadrukt zijn ervaring en honger naar succes als sleutelfactoren voor de toekomst van het team.

Dunbar zelf ziet de overstap als een logische volgende stap. “De professionele aanpak, de betrokkenheid van Doug Ryder en de sportieve ambities spreken me erg aan. Het team is duidelijk in opmars en creëert een goede sfeer door als eenheid te koersen,” aldus de Ier op de website van zijn nieuwe ploeg.

Hereniging met Kurt Bogaerts

Een belangrijk element in Dunbars keuze is de aanwezigheid van coach Kurt Bogaerts, met wie hij eerder samenwerkte bij INEOS. “Toen Kurt bij het team kwam, werd mijn interesse nog groter. Ik weet hoe hij werkt en dat geeft vertrouwen,” zegt Dunbar.

Na twee seizoenen bij Team Jayco AlUla, waar hij niet altijd voor eigen kansen kon rijden, krijgt Dunbar bij Q36.5 meer ruimte om zijn ambities waar te maken. Blessures en valpartijen belemmerden zijn progressie, maar de Ier is vastbesloten om zijn volledige potentieel te tonen in de komende jaren.

“Er zijn al momenten geweest waarop ik liet zien wat ik kan, maar ik heb nog niet alles eruit gehaald. Dat is iets voor de komende twee seizoenen,” verklaart hij. De ploeg biedt hem de structuur en het vertrouwen om die stap te zetten.