Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Europees kampioen Tim Merlier keert terug in competitie tijdens de Renewi Tour. Soudal Quick-Step presenteert een veelzijdige selectie met ambities in zowel sprintetappes als heuvelritten.

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Renewi Tour, die plaatsvindt van 20 tot en met 24 augustus. De ploeg rekent op Europees kampioen Tim Merlier als speerpunt voor de massasprints. Merlier, die dit seizoen al twaalf zeges boekte, waaronder twee ritten in de Tour de France, is klaar om opnieuw te schitteren in een WorldTour-koers op eigen bodem.

Naast Merlier bestaat de selectie uit Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Paul Magnier, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe. De ploeg combineert ervaring met jong talent en mikt op dagsucces en een sterke eindklassering. De eerste twee etappes bieden kansen voor sprinters, terwijl de slotritten door heuvelachtig terrein lopen en het klassement zullen bepalen.

Lees ook... Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

Tim Merlier wil aantal overwinningen opkrikken in Renewi Tour

Paul Magnier krijgt ruimte om zich te tonen in de zwaardere ritten. De jonge Fransman, recent nog derde in Hamburg, kan zich bewijzen in de Vlaamse Ardennen en Limburg. Warre Vangheluwe maakt zijn rentree na een lange revalidatieperiode en voegt zich opnieuw bij het peloton na zijn blessure in de Scheldeprijs.

De ploegleiding benadrukt het vertrouwen in de selectie. Sportdirecteur Wilfried Peeters licht toe: “We hebben een goede ploeg, die deze week meer doelen kan nastreven. Tim is onze man voor de massasprints, terwijl Paul in actie kan komen en mee kan vechten voor goede resultaten in sommige heuvelachtige etappes”, klinkt het in een persbericht aan onze redactie.

“We zijn ook blij dat Warre na al die tijd terug is, het zal fijn zijn voor hem om weer met de jongens mee te koersen. De ploeg is sterk en gemotiveerd en dat geeft ons vertrouwen dat we een solide week kunnen hebben”, besluit Peeters.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Renewi Tour
Tim Merlier
Wilfried Peeters

Meer nieuws

Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

20:30
Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

Tadej Pogacar spreekt klare taal: "Hij gaf me het advies om voor Soudal te gaan"

20:00
Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

Neemt hij hen mee? Bondscoach Serge Pauwels overweegt twee onverwachte namen voor EK

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

OFFICIEEL Visma Lease a Bike verrast met nieuwe naam voor WorldTour-ploeg

18:30
📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

📷 Schitterend of spuuglelijk: Vind jij de truitjes van Lotto Cycling Team voor de Vuelta mooi?

18:00
Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

18/08
Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

Verdiende Roger De Vlaeminck veel geld met koersen? Wielerlegende legt één stevig bedrag op tafel

17:00
Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

Transferadvies voor Visma Lease a Bike: "Beste van het moment inlijven"

16:30
Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

Kopecky en Bossuyt naar de Spelen? Voor de bondscoach is dat nog geen uitgemaakte zaak

16:00
Wout van Aert krijgt heel mooi compliment van ploegleider

Wout van Aert krijgt heel mooi compliment van ploegleider

15:00
Tijd om geschiedenis te schrijven: Victor Campenaerts staat voor belangrijk moment in carrière

Tijd om geschiedenis te schrijven: Victor Campenaerts staat voor belangrijk moment in carrière

14:00
Zilver op het BK en dat zonder eigen gravelfiets: "WK kan mooie afsluiter worden"

Zilver op het BK en dat zonder eigen gravelfiets: "WK kan mooie afsluiter worden"

13:30
Dopingzondaar Bjarne Riis gigantisch zwaar door het slijk gehaald

Dopingzondaar Bjarne Riis gigantisch zwaar door het slijk gehaald

13:00
Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

Bondscoach Ludwig Willems komt met verrassend nieuws over Lotte Kopecky

12:30
Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

12:00
Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen"

Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen"

11:00
1
Zit er veel meer achter? Andrei Tchmil doet straffe uitspraken over vertrek Remco Evenepoel

Zit er veel meer achter? Andrei Tchmil doet straffe uitspraken over vertrek Remco Evenepoel

10:00
Bondscoach velt verdict: geen Thibau Nys in selectie voor EK en WK

Bondscoach velt verdict: geen Thibau Nys in selectie voor EK en WK

09:00
📷 Mathieu van der Poel lacht met... zichzelf bij rentree in mountainbiken

📷 Mathieu van der Poel lacht met... zichzelf bij rentree in mountainbiken

08:30
📷 "Altijd speciaal": Visma Lease a Bike stelt plannen voor Vuelta voor

📷 "Altijd speciaal": Visma Lease a Bike stelt plannen voor Vuelta voor

08:00
Belgisch pion bij Q36.5 Pro Cycling Team is cruciale factor om topaanwinst binnen te halen

Belgisch pion bij Q36.5 Pro Cycling Team is cruciale factor om topaanwinst binnen te halen

07:30
Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour

Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour

07:00
🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

🎥 McEwen vol ongeloof over wat Uijtdebroeks overkwam: "Hij kon niet verliezen..."

18/08
Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

18/08
Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

Heeft hij spijt? Van der Poel deelt nieuwe details over longontsteking

18/08
Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

Ploeg van Bas Tietema verliest wildcard in Franse topkoers, maar komt met waardige reactie

18/08
🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

🎥 📷 Tadej Pogacar is lastige fans beu en pakt uit met erg opvallend shirt

18/08
Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

Stuyven verklaart waarom hij voor Soudal Quick-Step koos: "Niet onnozel over doen"

18/08
Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

Na haar mislukte Tour: Lotte Kopecky gooit het roer om dit najaar

18/08
Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

Zijn eigen schuld? Merlier zegt wat er fout liep na verloren sprint op BK gravel

18/08
📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

📷 Uitkijken naar zijn rentree: Eli Iserbyt deelt goed nieuws na zware operaties

18/08
Zonder Van der Poel: Nederland doet duidelijke WK-selectie uit de doeken

Zonder Van der Poel: Nederland doet duidelijke WK-selectie uit de doeken

18/08
Johan Museeuw liet het BK gravel om opvallende reden schieten

Johan Museeuw liet het BK gravel om opvallende reden schieten

18/08
"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

"Liever anders gehad": Van der Poel stuit opnieuw op probleem op WK mountainbike

18/08
Laatste grote ronde als ploeg? Intermarché-Wanty met vier Belgen naar de Vuelta

Laatste grote ronde als ploeg? Intermarché-Wanty met vier Belgen naar de Vuelta

18/08
📷 Mauri Vansevenant en vriendin Hanne delen heugelijk nieuws

📷 Mauri Vansevenant en vriendin Hanne delen heugelijk nieuws

18/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thymen Arensman Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Remco Evenepoel Wout Van Aert Lotte Kopecky Cian Uijtdebroeks Tim Merlier Jasper Stuyven Serge Pauwels Bas Tietema Thibau Nys Tadej Pogacar Wilfried Peeters Pauline Ferrand-Prévot Niels Vandeputte Bjarne Riis Mikel Landa Meana Sven Vanthourenhout

Nieuwste reacties

jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved