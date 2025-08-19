Comeback bij Soudal Quick-Step, maar vooral ogen op Tim Merlier: "Veel vertrouwen"

Europees kampioen Tim Merlier keert terug in competitie tijdens de Renewi Tour. Soudal Quick-Step presenteert een veelzijdige selectie met ambities in zowel sprintetappes als heuvelritten.

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Renewi Tour, die plaatsvindt van 20 tot en met 24 augustus. De ploeg rekent op Europees kampioen Tim Merlier als speerpunt voor de massasprints. Merlier, die dit seizoen al twaalf zeges boekte, waaronder twee ritten in de Tour de France, is klaar om opnieuw te schitteren in een WorldTour-koers op eigen bodem.

Naast Merlier bestaat de selectie uit Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Paul Magnier, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe. De ploeg combineert ervaring met jong talent en mikt op dagsucces en een sterke eindklassering. De eerste twee etappes bieden kansen voor sprinters, terwijl de slotritten door heuvelachtig terrein lopen en het klassement zullen bepalen.



Tim Merlier wil aantal overwinningen opkrikken in Renewi Tour

Paul Magnier krijgt ruimte om zich te tonen in de zwaardere ritten. De jonge Fransman, recent nog derde in Hamburg, kan zich bewijzen in de Vlaamse Ardennen en Limburg. Warre Vangheluwe maakt zijn rentree na een lange revalidatieperiode en voegt zich opnieuw bij het peloton na zijn blessure in de Scheldeprijs.

De ploegleiding benadrukt het vertrouwen in de selectie. Sportdirecteur Wilfried Peeters licht toe: “We hebben een goede ploeg, die deze week meer doelen kan nastreven. Tim is onze man voor de massasprints, terwijl Paul in actie kan komen en mee kan vechten voor goede resultaten in sommige heuvelachtige etappes”, klinkt het in een persbericht aan onze redactie.

“We zijn ook blij dat Warre na al die tijd terug is, het zal fijn zijn voor hem om weer met de jongens mee te koersen. De ploeg is sterk en gemotiveerd en dat geeft ons vertrouwen dat we een solide week kunnen hebben”, besluit Peeters.