Jonas Vingegaard heeft maar één grote opdracht meer: "Uit de Tourvalkuil ontsnappen"

Voormalig Vuelta-winnaar Fabio Aru verwelkomt deelname van Jonas Vingegaard in de Ronde van Spanje. Volgens Aru biedt dit de Deense renner een kans om druk te verlichten en zijn palmares te verbreden.

In aanloop naar de Vuelta a España heeft Fabio Aru, winnaar van de editie 2015, zich uitgesproken over de deelname van Jonas Vingegaard. De Italiaan, die dit jaar het tienjarig jubileum van zijn zege viert, ziet de aanwezigheid van de Deen als een positieve ontwikkeling. “Het winnen van de Vuelta zou een manier kunnen zijn om wat van de druk weg te nemen”, aldus Aru bij Tuttobiciweb.

Volgens Aru is het belangrijk dat Vingegaard zich losmaakt van de voortdurende rivaliteit met Tadej Pogacar. “Uiteindelijk zit Tadej hem een beetje in de weg en de resultaten zijn wat ze zijn”, stelt hij.



Aru verwijst hiermee naar de afgelopen Tour de France, waarin Vingegaard geen etappe wist te winnen terwijl hij zich beter voelde dan toen hij de Tour wel won. “Hij zou iets anders moeten proberen te winnen om zijn palmares uit te breiden en uit deze Tourvalkuil te ontsnappen”, voegt hij toe.

Vingegaard moet de Vuelta gebruiken om druk weg te nemen

De Vuelta, die dit jaar in Turijn van start gaat, biedt volgens Aru een uitgelezen kans voor Vingegaard om zich opnieuw te profileren. De zware bergetappes en het gevarieerde parcours sluiten goed aan bij de kwaliteiten van de Deen van Visma Lease a Bike.

Als woordvoerder van de Vuelta is Aru nauw betrokken bij de wedstrijd. Hij zal zowel bij de start als de finish aanwezig zijn en benadrukt het emotionele karakter van deze jubileumeditie. Aru hoopt dat de koers renners zoals Vingegaard de ruimte biedt om nieuwe doelen na te streven.