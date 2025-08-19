Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

Junior Lecerf komt in mooi rijtje te staan: "Ploegmaats en staf getrakteerd met biertjes"

Junior Lecerf won afgelopen weekend de Ronde van Tsjechië. Het deelnemersveld was niet top, maar het is toch maar een mooie overwinning.

Met Soudal Quick-Step en Visma Lease a Bike stonden er slechts twee WorldTour-ploegen aan de start van de Ronde van Tsjechië. Die reden dan ook nog eens met vooral youngsters.

Junior Lecerf hield echter Cian Uijtdebroeks af om de overwinning te pakken. Hij komt daarmee op een mooie erelijst waar ook Marc Hirschi en Florian Lipowitz staan.

"Ik wist dat er in dit deelnemersveld kansen lagen om mee te spelen voor winst en heb gepiekt naar deze periode", zegt Lecerf aan Het Laatste Nieuws.

Lecerf noemt de zege tot nu toe het mooiste moment uit zijn carrière en daar werd van genoten. Zeker na een busrit van drie uur richting Praag na de laatste etappe, om daar het vliegtuig te nemen.

“We waren hier met een leuke ploeg en ik sta erop om mijn ploegmaats en de staf te bedanken door hen een drankje te trakteren in Praag. Toen ik vrijdag de tweede rit won, had ik hen ook al enkele biertjes voorzien”, gaat Lecerf verder.

Junior Lecerf wil etappezege pakken in de Vuelta

Zaterdag staat hij aan de start van de Vuelta. Dat deed hij vorig jaar ook al, toen vooral in dienst van Mikel Landa. “De Ronde van Spanje is nog van een ander niveau dan de Ronde van Tsjechië, en ik mik er niet op een klassement.”

Landa is opnieuw van de partij, maar Lecerf mikt vooral op ritwinst. “Vorig jaar eindigde ik al eens vierde in de rit die Wout van Aert won, maar ik heb het gevoel nog een stap te hebben gezet”, besluit hij.

