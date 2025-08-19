Zilver op het BK en dat zonder eigen gravelfiets: "WK kan mooie afsluiter worden"

Op het BK gravel afgelopen weekend pakte Lotte Claes zilver. Dat deed onze landgenoot zelfs zonder eigen gravelfiets.

Lotte Claes is eigenlijk een klimster, maar waagde zich afgelopen weekend toch aan het gravelen. Vrijdag reed ze voor het eerst op een gravelfiets, zondag pakte ze zilver.

“Ik had zelf geen gravelfiets en mocht er eentje lenen van mijn fietsenmaker”, lacht Claes bij Sporza. “Ik dacht dat ik door mijn mindere techniek veel energie zou verliezen, maar dat viel uiteindelijk goed mee.”

Op 1,5 kilometer van het einde leek zelfs goud nog mogelijk toen ze versnelde nadat ze bijna 20 kilometer samen met Marthe Truyen voorop gereden had.

Zilver op BK gravel voor Lotte Claes

“Ik wou niet met Marthe naar de streep gaan, omdat ze normaal veel sneller is dan ik. Dus versnelde ik op de laatste gravelstrook. Maar ik ging met te veel snelheid door een bocht en schoof onderuit”, gaat Claes verder.

Het gravelverhaal spreekt haar wel aan. Het WK wordt op een heuvelachtig parcours afgewerkt en dat zou haar heel erg goed moeten liggen.

“Als ik geselecteerd ben en tegen dan een gravelfiets vind, kan dat een mooie afsluiter van het seizoen zijn”, besluit Claes die als renster van Arkéa-B&B op zoek is naar een nieuwe werkgever.