Zit er veel meer achter? Andrei Tchmil doet straffe uitspraken over vertrek Remco Evenepoel

Voormalig wielerkampioen Andrei Tchmil heeft in een interview met La Dernière Heure opvallende uitspraken gedaan over de transfer van Remco Evenepoel en de manier waarop België omgaat met zijn grootste wielertalent.

Volgens Tchmil is de druk op Evenepoel buitensporig en vormt die een belangrijke reden voor zijn vermoedelijke overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. “Evenepoel? Natuurlijk waardeer ik hem,” zegt Tchmil in de Waalse krant. “Maar wat een druk leggen jullie op zijn schouders in België! Straks vragen jullie dat hij tot de maan fietst.”

De voormalige renner maakt zich zorgen over de mentale belasting die gepaard gaat met de publieke aandacht. Hij trekt een vergelijking met Frank Vandenbroucke, die volgens hem ten onder ging aan de verwachtingen: “Frank Vandenbroucke kon al die aandacht niet aan.”

Vertrek van Evenepoel is een vlucht

Tchmil ziet in de overstap naar een Duitse ploeg een bewuste keuze om aan die druk te ontsnappen. “Ik denk dat Remco naar de Duitsers van Bora vertrekt om die reden,” stelt hij. Daarmee suggereert hij dat Evenepoel op zoek is naar een omgeving met meer rust en minder nationale projectie.

Opvallend is ook Tchmils verwijzing naar Patrick Lefevere, de voormalige sportief directeur van Soudal Quick-Step. “Dat gezegd zijnde: ik geloof niet dat hij zou zijn vertrokken als Patrick Lefevere nog sportief directeur was bij Quick-Step.”

Daarmee wijst Tchmil op het belang van ervaren begeleiding in het omgaan met publieke druk. Tot slot merkt Tchmil op dat het aantal renners dat echt kan winnen, afneemt. “Voor de start waren we met zes of zeven die konden winnen. Nu zijn er nog maar drie.” Wat de druk op de toppers alleen maar groter maakt.

