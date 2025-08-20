🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is

🎥 Geklopt op BK gravel, wel de beste in Renewi Tour: Merlier zegt wat het verschil is
Foto: © photonews

Europees kampioen Tim Merlier heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de eerste etappe van de Renewi Tour. Hij klopte onder meer Arnaud De Lie en Biniam Girmay.

Met een rit van 182 kilometer tussen Terneuzen en Breskens was de eerste etappe van de Renewi Tour bijna helemaal vlak. Het was wel opletten voor waaiers, maar al snel reden zeven renners weg. 

Lang duurde hun vlucht niet en er voerde zich een nieuwe kopgroep van vijftien renners met onder meer Stuyven, De Bondt en Magnier. Veel ruimte kregen ze wel niet van het peloton, waar Visma-Lease a Bike (Kooij) en Intermarché-Wanty (Girmay) controleerden. 

Merlier wint eerste etappe Renewi Tour

Alles kwam toch weer samen en het werd een sprint in Breskens. Merlier werd goed afgezet in de slotkilometer en de Europese kampioen won met overmacht de sprint, voor De Lie en Molano. 

"Dat Magnier in de vlucht zat, was een goede situatie voor ons", zei Merlier in het flashinterview. "Ik had de hele dag wel een goed gevoel, dus ik had wel zelfvertrouwen voor de massasprint."

Op het BK gravel verloor Merlier zondag nog in de sprint, nu won hij wel. "Zoals ik toen al zei zou ik er niet van wakker liggen en ik ben blij dat ik op het hoogste niveau kan tonen hoe het werkelijk zit."

