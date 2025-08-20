Geen WK of EK, maar Thibau Nys heeft boodschap van bondscoach goed gegrepen

Thibau Nys slaat dit jaar het WK en EK op de weg over. Toch beseft Nys dat hij in de toekomst ook het veldrijden wat meer zal moeten loslaten.

Met de twee Canadese koersen, in Quebec (12 september) en Montréal (14 september) sluit Thibau Nys zijn seizoen op de weg af. Hij laat de kampioenschappen op de weg, het WK op 28 september en het EK op 5 oktober, aan zich voorbij gaan.

Nys wil zich kunnen voorbereiden op het EK veldrijden in Middelkerke op 9 november, waar hij zijn titel zal verdedigen. Nys vindt het veldrijden nog te belangrijk en wil nog altijd een volledig seizoen kunnen afwerken.



Nys wil naar WK in 2026

Ook vorig jaar liet Nys de kampioenschappen op de weg aan zich voorbij gaan. Bondscoach Serge Pauwels maakte Nys al eens duidelijk dat hij in de toekomst een keuze zal moeten maken tussen het veldrijden of de kampioenschappen.

Nys lijkt die boodschap echter begrepen te hebben. "Volgend jaar zou het WK inderdaad een heel mooi doel kunnen worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. In 2026 wordt het WK in het Canadese Montréal gereden.

Daarom dat Nys dit jaar al eens naar Canada trekt om de koers in Montréal te rijden. En dat met ambitie. "In Canada wil ik echt een mooie prijs proberen te rijden", besluit Nys nog.