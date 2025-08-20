Ilan Van Wilder houdt zich niet in en blikt vooruit op toekomst Soudal Quick-Step zonder Remco Evenepoel

Foto: © photonews

Na het vertrek van kopman Remco Evenepoel spreekt Ilan Van Wilder zich uit over de koerswijziging binnen Soudal Quick-Step. De renner toont zich ambitieus en gelooft in een heropleving van de collectieve sterkte.

Met het aangekondigde vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step breekt een nieuw tijdperk aan voor de Belgische wielerformatie. Ilan Van Wilder, één van de renners die de afgelopen seizoenen een prominente rol speelde, laat zich niet onbetuigd over de toekomst van het team. In een interview met Het Laatste Nieuws benadrukt hij het belang van een hernieuwde collectieve aanpak.

“Ik ben er trouwens van overtuigd dat we het ook collectief héél goed gaan blijven doen, zonder Remco,” stelt Van Wilder. “Weliswaar op een wat andere manier dan we de laatste jaren gewend waren. Iets meer terugplooiend op onze echte ‘roots’, opnieuw focussend op onze sterkte in de breedte en de daarin heersende ‘Wolfpack-spirit’.”

Soudal Quick-Step was focus kwijt

Daarmee verwijst hij naar het oorspronkelijke DNA van de ploeg, waarin samenwerking en veelzijdigheid centraal stonden. De afgelopen jaren draaide veel rond Evenepoel, die als uitgesproken kopman het strategische zwaartepunt vormde. Van Wilder erkent dat deze focus impact had op de dynamiek binnen het team.

“Niet dat we die compleet kwijt waren, maar de voorbije jaren was hij wel een beetje verwaterd,” zegt hij over de Wolfpack-mentaliteit. “Logisch, als je een ploeg bouwt rond één specifieke kopman, alle taken en rollen daarop afstemt en die duidelijk bepaalt en verdeelt.”

Volgens Van Wilder biedt de nieuwe situatie kansen voor andere renners om zich te ontplooien. “Voortaan komt het allemaal wat meer open te liggen. Sommige jongens zullen openbloeien en boven zichzelf uitstijgen. Hopelijk mag ik één van hen zijn.” Zijn woorden getuigen van ambitie en vertrouwen in het potentieel van de bredere ploegkern.

