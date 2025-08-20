"No-go": Thibau Nys verklaart afwezigheid op WK en EK

Thibau Nys begint in de Renewi Tour aan het laatste deel van zijn wegseizoen. Het veldritseizoen komt er snel aan en hij wil begin november zijn Europese titel verdedigen.

Voor Thibau Nys staan dit wegseizoen nog de Renewi Tour (20 tot 24 augustus), de Bretagne Classic (31 augustus), de GP Quebec (12 september) en de GP Montréal (14 september) op het programma.

Geen WK en EK op de weg voor Nys

Geen WK in Rwanda (28 september) of het EK in Frankrijk (5 oktober) dus voor Nys. Na het Canadese tweeluik wil Nys een week rusten en dan al beginnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen.



EK veldrijden in Middelkerke

Nys wil begin november al het veld induiken en op 9 november ook zijn Europese titel verdedigen in Middelkerke. Daarvoor moet Nys dus wel de kampioenschappen op de weg laten schieten.

Vooral het EK in Drôme en Ardèche is op maat van Nys. "Maar dit jaar zijn die kampioenschappen nog een no-go. Het is al zoveel geweest dit seizoen", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Hij heeft ook nood aan rust.

Nys heeft al een tijdje geen lange rustperiode meer gehad en de kampioenschappen op de weg er nog bij nemen zou te veel van het goede zijn. En de cross blijft ook heel belangrijk voor Nys.