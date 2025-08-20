Nog voor de start gaat het fout: Wout van Aert likt wonden in Deutschland Tour

Na de Cyclassics Hamburg afgelopen zondag blijft Wout van Aert deze week koersen in Duitsland. Bij de verkenning van de proloog ging het echter mis.

Afgelopen zondag werd Wout van Aert tiende in de Cyclassics Hamburg, zijn eerste officiële koers na zijn overwinning in de slotrit van de Tour. Van Aert was echter niet voorzien, hij was opgeroepen als vervanger van de zieke Olav Kooij.

In de Deutschland Tour (20 tot 24 augustus) mag Van Aert zijn eigen kans gaan, maar hij zal zich ook ten dienste stellen van sprinter Matthew Brennan. Van Aert wil ook zijn ervaring delen met zijn jonge ploegmaat.



Van Aert valt in verkenning proloog Deutschland Tour

Op de eerste dag van de Deutschland Tour staat een proloog van 3,1 kilometer in Essen op het programma. Van Aert ging vooraf ook het parcours verkennen, maar in een bocht ging hij tegen de grond.

Van Aert werkte wel nog drie rondjes van het parcours af, maar liep een geschaafde linkerarm en -hand op. Starten zal wel geen probleem zijn voor Van Aert, hij rolt om 18u12 gewoon van het startpodium in Essen.

Het wordt afwachten of hij van deze valpartij hinder zal ondervinden de komende dagen. Vorig jaar viel Van Aert zwaar in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta, waar hij volgens zijn trainer Mathieu Heijboer nog altijd last van heeft.