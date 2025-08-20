Straks geen ploegmaats meer: Van Wilder velt zijn oordeel over transfer Evenepoel

Ilan Van Wilder offerde zich de voorbije jaren vaak op voor Remco Evenepoel. Vanaf volgend jaar krijgt hij zelf meer zijn kans bij Soudal Quick-Step.

Remco Evenepoel doet zijn contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step niet uit en rijdt vanaf 1 januari al voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Ilan Van Wilder volgt zijn kopman niet en verlengde zijn contract tot eind 2028 bij The Wolfpack.

Voor Van Wilder was het al dan niet blijven van Evenepoel bij Soudal Quick-Step geen element voor zijn eigen toekomst. Van Wilder voelt zich goed bij The Wolfpack en zag geen redenen om van ploeg te veranderen.



Van Wilder duidelijk over vertrek Evenepoel

Dat Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step, verandert de toekomst Van Wilder en de ploeg natuurlijk wel. "Zelf laat ik er eerlijk gezegd geen slaap voor", zegt hij bij HLN. En Van Wilder vindt het vertrek van Evenepoel uiteraard jammer.

"Maar het is een beslissing die híj neemt in functie van zíjn carrière en dat is zijn goed recht. Wie zijn wij om daar een oordeel over te vellen? Mijn leven en loopbaan zal het niet bepalen. Ik doe gewoon (verder) mijn ding."

Meer kansen voor Van Wilder bij Soudal Quick-Step

Door het vertrek van Evenepoel kan de ontwikkeling van Van Wilder wel eens in een stroomversnelling komen. Op zijn 25ste is dat misschien wel een goede zaak en is het tijd om eens uit de comfortzone te treden en zelf meer voor eigen rekening te rijden.