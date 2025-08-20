Van Gils reageert met kwinkslag op transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Foto: © photonews

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zal ook voor Maxim Van Gils verandering teweeg brengen. Hij ontvangt zijn nieuwe ploegmaat wel met open armen.

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe hing al even in de lucht, maar werd begin augustus eindelijk officieel aangekondigd. Bij de Duitse ploeg kan Evenepoel uitgespeeld worden in klassiekers en rittenkoersen. 

Voor die heuvelklassiekers haalde Red Bull-BORA-hansgrohe eind december vorig jaar nog maar Maxim Van Gils weg bij Lotto. De komst van Evenepoel naar de Duitse ploeg kan dan ook een probleem worden voor Van Gils.

Wat denkt Van Gils van transfer Evenepoel?

Bij Sporza reageerde Van Gils voor het eerst op de komst van Evenepoel naar  Red Bull-BORA-hansgrohe. "Ik kijk er naar uit om samen met hem te koersen. Er zijn niet veel renners zo goed als Remco."

"Ik heb hem een berichtje gestuurd en we hebben kort contact gehad", verklapte Van Gils nog. De komst van Evenepoel kan wel betekenen dat Van Gils zelf minder kansen zal krijgen in koersen zoals Luik-Bastenaken-Luik of de Clasica San Sebastian, waar hij dit jaar nog vierde werd.

Minder kansen voor Van Gils door Evenepoel?

"Ik ben niet zo'n jaloers type", zei Van Gils met de glimlach. "Ik kijk er vooral naar uit dat hij komt." Het zal afwachten worden hoe Van Gils en Evenepoel kunnen samenwerken bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Maxim Van Gils

