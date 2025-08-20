WK in Rwanda nog meer onthoofd: Denemarken hakt lastige knoop door

Het WK in Rwanda is voor de Deense wielerbond te duur en dus wordt er nog maar eens gesnoeid. Ook het tijdrijden bij de mannen en de vrouwen wordt geschrapt.

Het WK in Rwanda zorgt voor logistieke uitdagingen en ook financieel is het voor de nationale bonden een dure operatie. Door de loodzware parcoursen komen ook nog eens heel weinig renners in aanmerking voor de medailles.

Om de kosten te drukken besliste de Deense wielerbond in november vorig jaar al om geen junioren en beloften naar Rwanda te sturen. "We moeten dan ook een juiste financiële beslissing nemen, zeker omdat we al moeten bezuinigen ten opzichte van 2024", zei manager Morten Bennekou toen.

Geen Deense mannen en vrouwen op WK tijdrijden

Nu heeft de Deense wielerbond ook beslist om het tijdrijden bij de mannen en de vrouwen links te laten liggen, de focus wordt gelegd op het EK in Frankrijk. Dat staat een week na het WK in Rwanda op het programma.

"Het is een noodzakelijk besluit", zegt Bennekou bij Cyclingnews. "Er zijn dit jaar zoveel omstandigheden, dat we besloten hebben om ons volledig op het EK te richten."

Er zullen dus enkel Denen deelnemen aan het WK op de weg bij de mannen en de vrouwen. Ook Nederland stuurt geen beloften naar Rwanda en slechts een kleine delegatie junioren. Bij de mannen worden maar zes van de acht plaatsen ingevuld in de wegrit.