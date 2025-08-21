Aantal afzeggers blijft toenemen: Maxim Van Gils legt uit wat zijn grote vrees is wat het WK in Rwanda betreft

Het wordt een grotendeels onthoofd WK in Rwanda, dat is nu al duidelijk. Maxim Van Gils heeft een specifieke reden om er niet naartoe te gaan.

Nadat kleppers als Tim Wellens en Wout van Aert pasten, is het een zoektocht voor bondscoach Serge Pauwels om aan de resterende namen te geraken voor de WK-selectie. Recentelijk bleek dat ook een Maxim Van Gils weinig zin had in het WK, ondanks dat een renner met zijn profiel op dat parcours wel zijn ding zou kunnen doen.

Van Gils ligt dan eerder wakker van het EK wielrennen, dat dichter bij huis doorgaat. In de marge van zijn deelname aan de Renewi Tour heeft hij dat ook nog eens bevestigd bij Het Laatste Nieuws. "Het parcours ligt mij wel, maar ik ben geen voorstander van lange vliegreizen en koersen in exotische omstandigheden." De locatie speelt dus een rol.



Van Gils vreest ziek te worden op het WK

Van Gils zit overduidelijk niet te wachten om de trip naar het verre Rwanda te maken. Als bij veel renners die gedachte door het hoofd speelt, moeten ze daar bij de UCI misschien toch eens over nadenken. "Ik ben bang dat ik er ziek ga worden", geeft Van Gils toe wat zijn grote vrees is. "Dan focus ik liever op koersen dichterbij", klinkt het.

Het is niet enkel in België dat het niet evident is om een WK-selectie samen te stellen. Ook bij de noorderburen zijn ze weer een afzegging rijker. In het vrouwenwielrennen past Puck Pieterse voor een deelname aan het WK. Nochtans geldt ook in haar geval dat het parcours in Kigali wel perspectieven bood om te oogsten.

Uitkijken naar laatste WK-namen

Vanwege een (te) druk programma laat de veldrijdster het WK wegwielrennen in overleg met de Nederlandse bondscoach links liggen. In eigen land kijken we uit naar welke namen Serge Pauwels nog uit zijn hoed zal toveren.