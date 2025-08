Concurrent voor Evenepoel uit eigen land: Van Gils bezorgt bondscoach extra kopzorgen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na Tim Wellens haakt ook Maxim Van Gils af voor het WK in Rwanda. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe mikt wel op het EK in Frankrijk.

De Belgen lijken niet veel zin te hebben in het WK in Rwanda. Tim Wellens haakte al af en ook Wout van Aert zal wellicht zijn kat sturen. Nu heeft ook Maxim Van Gils aangekondigd dat hij niet beschikbaar is.

Na zijn derde plaats in de Clasica San Sebastian rijdt Van Gils volgende week de Ronde van Polen. Hoe zijn programma er daarna uitziet, is nog niet duidelijk. Maar hij heeft wel nog een groot doel dit najaar: het EK op de weg.

Van Gils maakt doel van EK op de weg

Het EK wordt in de Franse departementen Drôme en Ardèche gereden en is heuvelachtig. Met 203,1 kilometer en 3.306 hoogtemeters zullen renners zoals Van Gils kunnen uitblinken. Het EK op de weg wordt op 5 oktober gereden, een week na het WK in Rwanda.

"Het EK is dicht bij de thuis van mijn vriendin, in het voorjaar rijd ik die koersen daar (Faun-Ardèche en Faun Drôme Classic, nvdr.) ook altijd heel graag. Daar wil ik dus op mikken", zegt Van Gils bij Het Nieuwsblad.

Ook Remco Evenepoel heeft een doel gemaakt van het EK op de weg. Het is de enige titel op de kampioenschappen (BK, EK, WK en OS) die hij nog nooit kon winnen. Evenepoel komt wel aan de start van het WK.