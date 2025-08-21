De Cauwer houdt zich niet in bij enorme lofzang: "Vraag maar eens aan Thibau Nys, dat wordt de man"

José De Cauwer heeft niet lang nodig om sterke renners te herkennen. Thibau Nys zou volgens hem ook kunnen getuigen wat voor een sterke kerel Mathias Vacek is.

De Tsjech van Lidl-Trek rijdt deze week mee in de Renewi Tour. Tijdens deze rittenkoers zal José De Cauwer opnieuw co-commentator zijn. Tijdens de VRT-uitzending van de eerste etappe heeft De Cauwer zich alvast lovend uitgelaten over de capaciteiten van Vacek. De Cauwer voorspelt hem een wel heel mooi ogende toekomst.

"Dat wordt voor mij de man", zegt De Cauwer over Vacek. "Dat is een geweldig talent, geloof mij. Wat een goeie renner is dat. Wat hij in de Giro allemaal deed voor Mads Pedersen..." De geleverde inspanningen werden ruimschoots beloond met vier ritzeges en de puntentrui voor Pedersen. Vacek zelf werd vijfde in de tijdrit in Tirana.

Lees ook... José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

Thibau Nys mag Vacek dankbaar zijn

Er is nog een andere renner bij Lidl-Trek die maar al te goed de waarde van Vacek kent. "Vraag maar eens aan Thibau Nys aan wie hij zijn eindzeges in ronden te danken had." Vacek zou een groot aandeel gehad hebben in het succes dat Nys al heeft mogen ervaren in rittenkoersen tijdens zijn ook nog altijd prille carrière als wegwielrenner.

"Het gebeurde dan dat Thibau Nys de rit won en Vacek gelost was, maar die laatste nog goed eindigde in het eindklassement", herinnert De Cauwer zich. Die merkte toen wel een groot verschil in ingesteldheid tussen de twee jonge talenten van Lidl-Trek. "Nys was al meer bezig met afwerken en winnen, hij op dat moment nog niet."

De Cauwer verbaast zich over overschot bij Vacek

Vacek sprong op zowat alles wat bewoog. Het straffe was dat hij dan vaak op het einde toch nog iets over had. "Versnelling rechts: oké, rijden. Versnelling links: oké, rijden. En dan op het einde toch nog iets in de tank hebben. Zo zijn er niet veel."

