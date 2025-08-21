"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

Wout van Aert heeft een uitspraak gedaan die de hoop doet oplaaien bij de veldritliefhebbers. Al proberen die soms ook om zichzelf wat meer realisme aan te praten.

Wout van Aert heeft zijn afwezigheid voor het WK en EK op de weg verklaard door te zeggen dat hij een zwaar seizoen wil afsluiten, zodat hij 'hopelijk een goede winter' kan hebben. Die woorden kunnen uiteraard op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Veldritliefhebbers duimen dat dit betekent dat ze hem vaker op de cross zien.

Volgens Cyclocross24 klonk het alvast als een goed plan, waar op X weer wat reactie op kwam. Mateusz Maszkowski verwoordt het als volgt: "Ik hoop dat "goede winter" betekent dat hij Mathieu van der Poel uitdaagt in het veldrijden, maar het is waarschijnlijk wishful thinking van mij." Iedereen wil weer echte duels zien tussen Wout en Mathieu.



Begint Van Aert vroeger aan cross-seizoen?

Die zijn er in het vorige veldritseizoen immers niet gekomen. "Hij kan misschien na een goede rustperiode een week of twee eerder aan het veldritseizoen beginnen en de voorjaarsklassiekers goed voorbereiden", klinkt het bij het account CyclingBottle. "Cross is aangenamer om naar te kijken", vindt een account dat EU-or-not-to-eu noemt.

Een zekere Sullivan omschrijft het dan weer als een droom dat Van Aert een goede winter zou hebben, wat we daar dan ook mogen onder verstaan. Michele Schamoni zit nu al te watertanden voor één veldrit in het bijzonder met Van Aert aan de start en schrijft in hoofdletters: "GAVERE!" Daar zijn de crossers welkom op 26/12.

Van Aert in Gavere op tweede kerstdag?

In 2025 vindt op tweede kerstdag in Gavere de zevende Wereldbekermanche plaats. Afwachten of Wout van Aert daar dan aan de start komt en of hij überhaupt volgend seizoen meer gaat crossen dan in het vorige seizoen.