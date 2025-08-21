José De Cauwer zal het nooit vergeten en is lyrisch over gebaar van Mathieu van der Poel

Er is een bepaald gebaar van Mathieu van der Poel dat bij José De Cauwer in het geheugen gegrift staat. Dat zegt immers veel over het respect dat toptalent Paul Magnier al geniet.

Het begin van de Renewi Tour heeft José De Cauwer de kans gegeven om opnieuw in de commentaarcabine te kruipen. Tijdens de VRT-uitzending van de eerste etappe had De Cauwer het onder andere over Magnier, het jonge goudhaantje van Soudal Quick-Step. De ex-bondscoach herinnerde zich een prestatie van de Fransman uit het voorjaar.

"Hij was tweede achter Mathieu van der Poel in Samyn, waar hij sprintte tot en met", verwijst De Cauwer naar de eendagskoers die begin maart de kalender stond. "Uiteindelijk gaf hij Mathieu nog een vuistje, maar Mathieu gaf hem ook een vuistje. Dat zijn van die kleine dingen die je ziet." Zoiets betekent veel meer dan op het eerste zicht lijkt.



Teken van respect van Van der Poel

Volgens De Cauwer heeft Magnier aan Van der Poel met die sprint laten zien dat hij ontzettend veel in zijn mars heeft. "Het respect van Mathieu die zich omdraaide en liet blijken: ik heb mijn jasje hier moeten opentrekken. Zonder te vragen of te weten hoe oud Magnier was, maar ondertussen weet Mathieu van der Poel dat hij nog maar 21 is."

De Cauwer ziet er dus een teken van respect in van Van der Poel naar Magnier toe. Ook bedoelt de Belgische kenner dat Van der Poel toen nog niet veel over Magnier zal geweten hebben, maar dat dit inmiddels wel veranderd is. Dat is goed mogelijk: op dat moment had Magnier nog niet veel wapenfeiten op zijn palmares staan.

Opnieuw Van der Poel vs Magnier?

Ondertussen is zijn aanzien toegenomen, na vier overwinningen in de laatste drie maanden. In de Renewi Tour zouden Magnier en Van der Poel dus opnieuw in elkaars vaarwater kunnen komen. Het zou wel leuk zijn om hen opnieuw een duelletje te zien uitvechten.