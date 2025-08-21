Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten

Mathieu van der Poel heeft specifieke maatregel in gedachten om zijn kansen in het mountainbiken te vergroten
Foto: © photonews

Het mountainbiken is recent niet het onderdeel geweest waar Mathieu van der Poel in heeft kunnen uitblinken. Hij heeft wel een maatregel in gedachten om zijn kansen op succes te vergroten.

Hoewel we hem deze week aan het werk zien op de weg, zit het WK mountainbike al in het hoofd bij Mathieu van der Poel. De planning na zijn trainingen in Spanje, op de wegfiets en op de mountainbike, is bekend. Via de Wereldbeker in Les Gets gaat het richting het WK mountainbiken, waar Van der Poel nog altijd een doel van maakt.

Er gaan na zijn valpartijen in zijn laatste mountainbikewedstrijden echter steeds meer stemmen op die zeggen dat Van der Poel vaker moet mountainbiken om de toppers in die discipline te kunnen kloppen. Onlangs was bij Roxane Knetemann ook eenzelfde geluid te horen. Ondertussen denkt Van der Poel ook aan een andere maatregel. 

Van der Poel al vroeger ter plekke

Op de ploegenpresentatie voorafgaand aan de Renewi Tour had Van der Poel onder andere bij In De Leiderstrui het volgende te zeggen: "Ik ga ook eerder naar Les Gets afreizen om nog wat ritten te doen en dat ga ik ook voor het WK doen." De Wereldbeker in Les Gets start op 28 augustus en het WK in Valais is voor begin september.

Van der Poel zal bij beide afspraken dus enkele dagen eerder ter plekke zijn. "In Nove Mesto heb ik dat ook gedaan, dan heb je echt wel tijd extra om het parcours te leren kennen en het gevoel te krijgen." Van der Poel reed in mei mee in Tsjechië, maar dat werd geen succes: na enkele valpartijen moest hij halverwege de strijd staken.

Van der Poel wil vaker mountainbiken indien mogelijk

Van der Poel blijft dus wel het vertrouwen in zijn aanpak behouden. Voorts wil hij gerust tegemoet komen aan de oproep om in de toekomst weer vaker te gaan mountainbiken, maar dan moeten zijn belangrijke afspraken uit het wegwielrennen dit wel toelaten. 

