Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

Tot vandaag kon uitgekeken worden naar een strijd tussen Pogacar en Vingegaard op het WK. Er werd immers vermoed dat Vingegaard het WK zou rijden, maar zover komt het uiteindelijk niet.

Op zich is dit wel in lijn met hoe de carrière van Jonas Vingegaard tot dusver verlopen is. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar de tweevoudige Tourwinnaar is nog nooit aan de start gekomen van een WK wielrennen. Door het parcours in Kigali leek hij er dit jaar zich wel aan te wagen. De uitspraken van bondscoach Morkov wezen in die richting.

Op het online persmoment voorafgaand aan de Vuelta heeft Vingegaard laten weten dat uiteindelijk een andere beslissing genomen werd. "Ik ga niet naar het WK", verkondigde de Deen van Visma-Lease a Bike. "Het past niet in de planning", gaf hij als de belangrijkste reden. "Ik ga daarentegen wel naar het EK", maakt hij het onderscheid.



Vingegaard vreest niet fris te zijn na Vuelta

Het ene kampioenschap past dus niet in de planning, het andere wel. Nochtans is er slechts een verschil van enkele dagen op de wielerkalender. Dat vergt dus een extra woordje uitleg. "Je moet fris zijn om naar het WK te kunnen gaan en dat vergt enorm veel van een renner. Ik weet niet hoe ik uit deze Vuelta zal komen en daarom pas ik."

Het speelt dus in het achterhoofd van Vingegaard hij na de Vuelta tijd nodig heeft om weer fris te ogen. Hij hoopt dat die enkele dagen extra het verschil kunnen maken voor het EK in de regio Drôme en de Ardèche. Dat is een regio waar Vingegaard goede herinneringen aan heeft. "Ik wil nog altijd naar het EK", maakt hij nog eens duidelijk.

Pogacar vs Evenepoel op het WK

Net als het WK staat ook de Ronde van Lombardije niet op zijn programma. Vingegaard heeft dus niet de behoefte om zich als eendagsrenner veel meer op de kaart te zetten. Door alle afzeggingen stevent het WK stilaan echt af op een tweestrijd tussen Pogacar en Evenepoel.