Prachtig als de aanhouder wint! Belgische wielrenner realiseert primeur en mijlpaal: "Hij heeft iets te goed van mij"

De aanhouder wint: het is een prachtig motto waar ook een Belgische wielrenner over kan getuigen. Sylvain Moniquet heeft op zijn 27ste zijn eerste profzege behaald.

Onze landgenoot draait al enkele jaren mee in het profpeloton, waarvan vier seizoenen bij Lotto. Dit jaar heeft hij nieuwe lucht opgezocht bij Cofidis en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Twee dagen de bergtrui dragen in de Giro was eerder dit jaar al een hoogtepunt, maar winnen was er voor hem nog niet bij. Daar is nu verandering in gekomen.

In de tweede etappe van de Ronde van de Limousin soleerde hij naar de eerste overwinning uit zijn loopbaan als profwielrenner. Misschien zit er wel nog meer succes aan te komen, want Moniquet staat nu ook tweede in het klassement, op amper twee seconden van leider Costiou. Het is dus uitkijken wat etappes 3 en 4 nog zullen brengen.



Moniquet profiteert van het ploegenspel

"In de finale was het belangrijk om slim te zijn en in te spelen op de strategieën van de andere ploegen", legt Moniquet uit op de officiële webstek van Cofidis. "We wisten dat Decathlon AG2R en TotalEnergies zouden rijden in de finale." De kunst bestond er dus in te profiteren van het feit dat die ploegen hun renners zouden opsouperen.

Dan moest Cofidis zelf nog altijd goed voor de dag komen en dat gebeurde ook. "Wij hebben het als collectief supergoed gedaan. Al mijn ploegmaats hebben supergoed hun werk gedaan." Moniquet bedankt hen allemaal, maar heeft voor één iemand een speciale vermelding. "Ik moet Sam Maisonobe bedanken die er stond in de finale."

Niet simpel volgens De Cauwer

Mooie woorden dus aan het adres van de 21-jarige Fransman. "Hij heeft iets te goed van mij." Win maar eens een koers, zegt José De Cauwer altijd. Wel, Sylvain Moniquet heeft het nu gedaan. Misschien is het de start van meer.