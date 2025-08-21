Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice
Foto: © photonews

Van Aert lijkt in zijn eerste rittenkoers sinds de Tour voor de eindzege te gaan. Sarah De Bie vindt ondertussen de tijd om haar vriendschapsbanden wat te onderhouden.

In het leven als wielrennersvrouw is het niet evident om daar altijd de tijd voor te maken. Dat lijkt nu wel te lukken, terwijl manlief Wout van Aert het volle pond aan het geven is in de Ronde van Duitsland. Er zijn zelfs tekenen die er op wijzen dat Van Aert in deze rittenkoers zijn zinnen heeft gezet op de eindzege als die binnen handbereik komt.

Van Aert moest in de proloog amper twee seconden toegeven op de ritwinnaar. Misschien is dat wat het vuur bij hem heeft aangewakkerd. Van Aert zei nadien dat hij in Duitsland een vrije rol geniet en ook Matthew Brennan wil bijstaan in de sprints. In de finale van de eerste rit toonde Van Aert zich alleszins heel erg alert bij een tussensprint.

Van Aert pakt seconden in tussensprint

Door op en over Watson te gaan, pikte hij enkele belangrijke seconden mee voor het klassement. Dat was natuurlijk slim gezien van Van Aert. Zo kent Sarah De Bie haar echtgenoot ongetwijfeld. Hij zal het Sarah wel gunnen dat ze zich wat kan ontspannen, zoals enkele dagen geleden ook al het geval was. Dat verdient ze zeker en vast.

Met een foto op haar Instagram Stories onthult Sarah dat ze een taartje gegeten heeft met Dorien Reynaert. "Bijkletsen", schrijft Sarah met een paar hartjes erbij over de ontmoeting met haar vriendin. Het is mogelijk dat de naam Dorien Reynaert wel een belletje doet rinkelen. De actrice is immers bekend van De Buurtpolitie en Familie.

Sarah De Bie en Dorien Reynaert mama van zoontje(s)

Het is geen geheim dat Reynaert en De Bie goed overeenkomen. Enkele jaren geleden maakten ze samen een podcast over het moederschap en over hoe als mama het evenwicht te vinden in een modern gezin. De Bie is mama van zoontjes Georges en Jerome, het zoontje van Reynaert heet Wolf.

