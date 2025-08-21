Wout van Aert geeft toe dat hij na afloop van de Tour de France toch wel van iets last heeft gehad

We herinneren ons nog hoe Wout van Aert op Montmartre over de kasseien dokkerde en in de Tour naar de slotrit reed. Die Tour-deelname is toch wel in de benen gekropen.

Na de proloog van de Ronde van Duitsland heeft Van Aert hier een bekentenis over gedaan. Toen hij bij VTM NIEUWS de vraag kreeg of de Tour de France goed verteerd was, moest hij toch even zijn woorden wikken en wegen. "Er was serieus wat decompressie na deze Tour", erkent Van Aert. Hij kon de fiets dus wel even een moment missen.

Dit hoeft misschien ook niet te verbazen. Van Aert heeft ook een duidelijke verklaring voor die decompressie. "Het is al een heel lang jaar geweest, met de cross, de klassiekers, de Giro en de Tour." Dat drukke seizoen verklaart ook deels zijn afzegging voor het WK. "Ik had al heel veel gereden en ik had wel even nood aan die break."



Van Aert is deel van conditie kwijt

Als je als wielrenner ook maar even een pauze neemt, laat zich dat wel voelen en heeft dat ook bepaalde gevolgen. Dat heeft Van Aert nogmaals ondervonden. "Ik voelde afgelopen zondag in Hamburg dat ik toch wat van die conditie kwijt was." Dat is iets wat hij erbij moet nemen. Soms is het gewoon nodig om de batterijen op te laden.

Dat heeft Van Aert inmiddels gedaan en nu is het weer opbouwen naar een betere vorm om nog een zo goed mogelijk najaar te rijden. Zijn deelname in de Ronde van Duitsland staat ook in het teken van die opbouw. Van Aert is ervan overtuigd dat deze wedstrijd hiervoor best geschikt is en hij zeker en vast beter uit deze week zal komen.

Van Aert heeft vrije rol in Duitsland

Van Aert is alvast begonnen met een vijfde plaats in de proloog en geniet ook een vrije rol in het verdere verloop van deze rittenkoers. Dit zal hij combineren met het werken voor Brennan als die in de positie komt om te sprinten.