"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

In de Tour slaagde Victor Campenaerts er niet in om Jonas Vingegaard aan de eindzege te helpen, in de Vuelta krijgt hij een nieuwe kans. En dus zal er weinig ruimte zijn voor eigen ambities.

Victor Campenaerts was in de Tour de France samen met Tim Wellens één van de beste Belgen. Van Visma-Lease a Bike bleef bergop vaak het langst bij kopman Jonas Vingegaard en deed hij uitstekend zijn job.

In de rit naar de Mont Ventoux wachtte Campenaerts in de vlucht op zijn kopman en trok stevig door met de twee topfavorieten in zijn wiel. Resultaat leverde het wel niet op, Vingegaard werd tweede in de Tour na Pogacar.

Weinig eigen kansen voor Vingegaard in de Vuelta

Campenaerts stelde zelf voor aan Visma-Lease a Bike om de Vuelta te rijden en daar ging de ploeg ook op in. Al zal het vooral zijn om opnieuw in dienst te rijden van Vingegaard, met weinig eigen kansen.

Dat Campenaerts in de Vuelta in een minder strak keurslijf van knecht zal moeten lopen, klopt dan ook niet. "Ik denk dat het allerminst het geval zal zijn. In de Tour kregen we soms nog vrijheid omdat we niet de grootste topfavoriet waren", zegt Campenaerts bij HLN.

In de Vuelta is Vingegaard de grote topfavoriet en Campenaerts wil hem ook aan de eindzege helpen. "Mijn ambitie om lid te zijn van een ploeg die de Tour wint, is vooralsnog niet gelukt. Maar de Vuelta winnen, sluit wel heel hard bij die droom aan."