Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

Het verhaal van Arkéa-B&B Hotels stopt na dit seizoen wellicht en dus zijn de renners van de ploeg op zoek naar een nieuwe werkgever. Jenthe Biermans heeft die ondertussen gevonden.

Door het afhaken van hoofdsponsor Arkéa en B&B Hotels moet de Franse ploeg op zoek naar nieuwe hoofdsponsors die de financiële put van 25 miljoen euro kunnen vullen. Een haast onmogelijke opdracht.

En dus kijken de renners van de ploeg uit naar andere ploegen. Jenthe Biermans (29) is ondertussen in de opdracht geslaagd. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract bij Cofidis.

Knecht voor Fretin én eigen kansen voor Biermans

"Bij die ploeg is er een project rond sprinter Milan Fretin. We komen uit dezelfde streek, we trainen vaak samen en onze band is goed. Ik denk dat hij ervaring zoekt en hij wou me er graag bij", zegt Biermans in de podcast Kopman.

Er zullen ook eigen kansen zijn voor Biermans. "We zijn overeengekomen dat ik in kleinere wedstrijden zoals in de Coupe de France mijn eigen kans mag gaan. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen en waar ik ook een prijs kan rijden."

Geen Alpecin-Deceuninck of Soudal Quick-Step

Biermans had ook aanbiedingen van Lotto, Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step. Bij Lotto is er de onzekerheid over de fusie, bij die twee laatste teams zou hij vooral uitgespeeld worden als knecht.

"Bij Alpecin zou het een hele eer zijn om voor 2 grote kopmannen (Philipsen en Van der Poel, nvdr.) te rijden. Maar ik wil nog niet honderd procent knecht worden." Bij Soudal Quick-Step hetzelfde verhaal. "Als je ziet welke toptransfers ze gedaan hebben, dan was mijn rol daar ook duidelijk