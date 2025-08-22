Baalt hij van zijn komst? Lipowitz laat zich uit over transfer Evenepoel

Florian Lipowitz deed het uitstekend in zijn eerste Tour de France met de derde plaats in het eindklassement. En toch krijgt de Duitser plots Remco Evenepoel als nieuwe ploegmaat.

De laatste twee renners die samen met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op het eindpodium stonden en de laatste twee winnaars van het jongerenklassement van de Tour rijden vanaf 2026 in dezelfde ploeg.

Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step en trekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe, waar ook Florian Lipowitz rijdt. De 24-jarige werd zo de eerste Duitser sinds 2006 die op het podium stond van de Tour.

Wat vindt Lipowitz van transfer Evenepoel?

En dan krijgt hij plots Remco Evenepoel als ploegmaat. Hoe kijkt de Duitser daar zelf naar? "Remco is een van de beste renners ter wereld", zegt hij bij VTM Nieuws. "Het is dus een goede zaak dat hij naar ons komt."

De Duitser noemt ook nog Primoz Roglic, als de Sloveen zijn fiets niet aan de haak hangt, waardoor hij Red Bull-BORA-hansgrohe een van de beste ploegen van de wereld ziet worden in 2026. "Ik kijk uit naar volgend jaar."

Evenepoel en Lipowitz zullen nog één keer als concurrenten aan de start staan, namelijk in de Ronde van Lombardije op 11 oktober. Daar sluiten de toekomstige ploegmaats allebei hun seizoen af.